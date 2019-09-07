Türkiye'den ABD'nin seyahat uyarısına tepki

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Türkiye ile ilgili yaptığı seyahat uyarısına tepki gösteren bir açıklama yayımladı. Açıklamada, 'Bir seyahat uyarısının maksat ve mahiyetini aşan ifadeler içeren bu açıklamanın iyi niyetle kaleme alındığını söylemek mümkün değildir' denildi.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Türkiye ile ilgili yaptığı seyahat uyarısına tepki gösteren bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, 'Bir seyahat uyarısının maksat ve mahiyetini aşan ifadeler içeren bu açıklamanın iyi niyetle kaleme alındığını söylemek mümkün değildir' denildi.

Bakanlığın internet sitesinde yayımlanan açıklama şu şekilde:

"ABD Dışişleri Bakanlığı’nın ülkemize yönelik olarak yayımladığı son seyahat uyarısında genel olarak ülkemizin güvenlik koşullarının güçlü olmasına bağlı olumlu değerlendirmelerde bulunulmakla birlikte, Doğu ve Güneydoğu bölgemizdeki şehirlerimize yönelik tespit ve değerlendirmeler gerçekleri yansıtmamaktadır. Türkiye’nin terörle mücadelesini anlamaktan uzak olan bu yaklaşımlar, Hükümetimizin bu yöndeki kararlılığını sekteye uğratamayacaktır.

Bir seyahat uyarısının maksat ve mahiyetini aşan ifadeler içeren bu açıklamanın iyi niyetle kaleme alındığını söylemek mümkün değildir.

Sözkonusu açıklamada, ülkemizdeki güvenlik ortamını doğru şekilde yansıtmayan iddialar tekrarlanmakta, bir tehdit ve güvenlik açığı olduğu yönünde asılsız unsurlara yer verilmektedir.

Türkiye’nin her şehrinde vatandaşlarımız ve ev sahipliği yaptığımız misafirlerimiz huzur ve güven içerisinde yaşamaktadır."