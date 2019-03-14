Türkiye'den 14 Mart manzaraları: Erdoğan geliyor diye hastalar araçla hastaneye alınmayacak

Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı Ankara Şehir Hastanesi açılışı dolayısıyla hasta, hasta yakını, ziyaretçi ve refakatçilerin hastaneye araçla girişi yasaklandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 Mart Tıp Bayramı'nda, Ankara Şehir Hastanesi'nin resmi açılışını yapacak.

Hastanenin açılış töreni öncesi Ankara Şehir Hastanesi Başhekimliği'ne gönderilen "Güvenlik Tedbirleri" genelgesinde yer alan ifadeler oldukça dikkat çekici.

Buna göre dün akşam 22.00'dan bugün 17.00'a kadar Ankara Şehir Hastanesi'ne hasta, hasta yakını, ziyaretçi ve refakatçiler araçla giremeyecek.

Yani bir hasta, yakınları tarafından Şehir Hastanesi'ne araçla getirildiğinde araç içeri alınmayacak.

İşte o genelge: