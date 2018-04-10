Türkiye'den 10 milyon dolarlık silah aldılar, çalışmıyor diye ödeme yapmadılar

Pakistan, 2010’da Türkiye’den 488 adet Otomatik Bomba Atar sipariş etti. Ancak Pakistan 'silah çalışmadı' diyerek parayı ödemedi.

Makine Kimya Endüstrisi (MKE) Kurumu 2010 yılında, Pakistan için sipariş üzerine 10 milyon dolar karşılığında, 488 adet 40 milimetre Otomatik Bomba Atar (OBA) üretti.

İddiaya göre Pakistan 288'ini teslim aldığı bu bomba atarlar için NATO standardı dışında mühimmat kullanınca silah çalışmadı. Pakistan "Bomba atarlar bozuk" diyerek parayı ödemedi.

288 bomba atar Pakistan'da, 200 bomba atar da MKE'nin deposunda kaldı.

Sözcü'den Veli Toprak'ın haberine göre, MKE Genel Müdürü Ahmet Taşkın “Pakistan makamları aslında silahtan memnun ama NATO klasifikasyonunda olmayan ucuz mühimmat kullandıkları için böyle bir sıkıntıya neden olunduğunun da bilincindeler” dedi. MKE, silahları ücretsiz revize ederken, OBA'lar Pakistan'da tekrar test edilecek.