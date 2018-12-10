Türkiye'deki Suriyeli sığınmacıların sayısı açıklandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'deki Suriyeli sığınmacı sayısını açıkladı. Soylu, 'Ülkemizde şu an geçici koruma statüsüyle 3 milyon 611 bin 834 Suriyeliyi barındırıyoruz' dedi.

İçişleri Bakanı Soylu, Türkiye'de bulunan Suriyeli sığınmacılara ilişkin açıklamada bulundu.

"Ülkemizde şu an geçici koruma statüsüyle 3 milyon 611 bin 834 Suriyeliyi barındırıyoruz" diyen Soylu, 612 bin 846 çocuk, 303 bin 228 yetişkin toplam 916 bin 74 kişinin Türkiye'de eğitim gördüğünü söyledi.

Soylu, "Sadece bu yıl 251 bin 794 düzensiz göçmen yakaladık. Geçen yılın ilk 11 ayına göre yüzde 56 artış var. Bu yıl 53 bin 860 kişiyi sınır dışı ettik, 11 ayda 5 bin 522 insan kaçakçısı yakaladık" diye konuştu.