Türkiye'deki milyonerler 7 ayda 83 milyarlık döviz aldı

Açlık sınırında milyonlarca emekçinin yaşadığı Türkiye’de hesabında 1 milyon lira ve üzeri bakiye olan 180 bin 48 kişi bulunurken, bu 180 bin kişi, yılın ilk 7 ayında 83.4 milyar liralık döviz aldı.

Türkiye'de milyonlarca emekçi açlık sınırında yaşarken, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, temmuz sonu itibarıyla Türkiye’de hesabında 1 milyon lira ve üzeri bakiye olan 180 bin 48 kişi bulunuyor. Bu mudilerin bankalardaki toplam mevduatı ise TL bazında 1 trilyon 112 milyar 20 milyon lira düzeyinde hesaplanıyor.

Bankalardaki mevduatının dağılımına bakıldığında, bunun 468 milyar 215 milyon lirasını yerel para cinsinden mevduat, 635 milyar 909 milyon lirasını döviz tevdiat hesabı, 7 milyar 896 milyon lirasını da kıymetli maden depo hesapları oluşturuyor.

Geçen yılın sonunda ise milyonerlerin, hesabında 5 milyar 819 milyon liralık altın, 552 milyar 519 milyon liralık döviz ve 465 milyar 687 milyon liralık TL cinsinden para tuttuğu görüldü.

Böylece milyonerler, geçen 7 aylık süreçte hesaplarına, yaklaşık 2.1 milyar liralık altın, 83.4 milyar liralık döviz, 2.5 milyar liralık da TL cinsinden para ekledi.