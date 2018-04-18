Türkiye'de tutuklu bulunan rahip için Trump'tan açıklama: Zulme uğruyor

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'de tutuklu bulunan ABD vatandaşı rahip Andrew Craig Brunson'a ilişkin, 'Zulme uğruyor' açıklaması yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump, "FETÖ ve PKK adına suç işlediği" iddiasıyla İzmir'de tutuklu bulunan ABD vatandaşı rahip Andrew Craig Brunson'a ilişkin bir mesaj paylaştı.

"Amerika'da iyi bir beyefendi ve Hrıstiyan lider olan Rahip Brunson yok yere Türkiye'de yargılanıyor ve zulme uğruyor" diyen Trump, "Ona casus diyorlar ben ondan daha fazla casusumdur. Umuyorum ki evine ve ait olduğu güzel ailesine dönmesine izin verilecek" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Birileri bizi bir yerlerden idare etmeye çalışıyor. Birileri bizi bir yerlerden bölmeye, parçalamaya çalışıyor. Fakat bu milleti de bu ülkeyi de bölemeyecekler, parçalayamayacaklar. Ondan sonra kalkıyorlar ‘filanca papazı bize verin.’ Bir papaz da siz de var siz de onu bize verin. ‘Sen onu karıştırma.’ Ne demek siz de yargı var biz de yok mu?" demişti.