Türkiye’de tam 70 bin öğrenci cezaevlerinde

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı sonrası Boğaziçi Üniversitesi'nde okuyan 10 öğrenci tutuklanırken, Türkiye’de cezaevlerindeki toplam öğrenci sayısı üniversiteleri geride bıraktı.

Cezaevlerinde tutuklu ve hükümlü tam 70 bin öğrenci var. Bu rakama, tutuksuz yargılanan ya da uzun tutukluluktan serbest bırakılan ve yargılaması devam eden yani birkaç ay içinde içeri alınacak yüzlerce öğrenci de eklenince sayı 100 binin üstüne çıkıyor.

Cumhuriyet'ten Figen Atalay'ın haberine göre, cezaevlerindeki öğrencilere, 10 Boğaziçili de eklendi. Tutuklanan öğrencilerin okulla ‘ilişikleri şimdilik kesilmeyecek. Ancak bu öğrencilerin eğitim yaşamlarının akıbeti şimdilik belirsiz. Tutuklanan öğrenciler önce okuldan uzaklaştırma alıyor. Hüküm giyince disiplin cezası alarak okuldan atılıyorlar. Cezaevinde yeniden üniversite sınavını kazanırlarsa 2 yıl kayıt dondurma hakları oluyor. Cezaevlerindeki öğrencilere vasilik yapan, davalarını takip eden bir öğretim üyesi, öğrencilerin ağır cezada yargılandıkları için çok uzun ceza aldıklarını belirterek, “Alt sınırdan bile ceza alsalar ki -bu çok ama çok nadir oluyorbu süre 5 seneden başlıyor. Benim tanıklık ettiğim davalarda 9.5 yıl, 12 yıl, 16 yıl hüküm giyen, Yargıtay’ın da onadığı cezalar var. Yaşları da düşünüldüğünde yaşadıklarından daha uzun süreyi cezaevinde geçirmeleri gerekebiliyor. İlhan Çomak üniversite 2. sınıftayken 22 yaşında cezaevine girdi, 25 senedir içerde’’ dedi.