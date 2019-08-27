Türkiye'de nükleer sızıntı alarmı

Rusya'da yaşanan nükleer patlamayla birlikte radyasyon seviyesinin 16 kat artmasının ardından Türkiye'de radyasyon ölçüm sistemleri verileri incelemeye alındı.

Rusya'da yaşanan nükleer patlamayla birlikte radyasyon seviyesinin 16 kat artmasının ardından Türkiye'de radyasyon ölçüm sistemleri verileri incelemeye alındı.

Ölçüm istasyonlarından alınan ve alınmaya devam eden verilerde, radyasyon seviyesinde olağan dışı bir artışa işaret görülmediği belirtildi. Meteorolojik gelişmelerle radyasyonun Türkiye'ye taşınma olasılığına yönelik projeksiyonlar da yapan Nükleer Düzenleme Kurumu (NDK), bu yönde bir risk görülmediği açıklandı. Ancak, açıklamada ölçüm rakamlarına ait bilgi yer almadı.

Rusya'da patlamanın yaşandığı Severodvinsk şehrinde kimi bölgelerde radyasyon seviyesinin 16 kat arttığı bildirildi.

Akkuyu nükleer projesinin de üstlenicisi olan, Rusya’nın devlete ait nükleer enerji şirketi Rosatom, 5 kişinin yaşamını yitirdiği patlamaya rağmen denemelere devam edileceğini duyurdu.