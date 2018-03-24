Türkiye'de en çok gazeteciler işsiz!

Türkiye'de gazetecilerin istihdamının diğer meslek grupları arasında en düşük olduğu açıklandı.

Türkiye'de gazetecilerin istihdamının, diğer meslek grupları arasında en düşük olduğu açıklandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye'de geçen yıl istihdam edilen 28 milyon 188 bin kişinin, 8 milyon 647 binini ilkokul mezunları, 6 milyon 420 binini yüksekokul veya fakülte mezunları, 5 milyon 411 binini ilköğretim ve ortaokul mezunları, 2 milyon 970 binini meslek lisesi mezunları, 2 milyon 777 binini ise genel lise mezunları oluşturdu.

İstihdam oranında mühendisliğin yüzde 79,4 ile ilk sırayı alırken, bunu yüzde 78 ile veterinerliğin, yüzde 75,9 ile sağlık hizmetlerinin izlediği aktarıldı.

İstihdam oranları güvenlik hizmetlerinde yüzde 74,1, hukuk alanında 72,4, mimarlık ve inşaat sektöründe yüzde 70,7, fiziki bilimlerde yüzde 70,2 olarak kayıtlara geçti.

En düşük istihdam oranlarının ise yüzde 53,1 ile sosyal hizmetler, yüzde 54,6 ile gazetecilik ve enformasyon alanları olduğu açıklandı.