Türkiye'de bir ilk: Ölümlü trafik kazasına müebbet hapis cezası verildi

Mahkemenin bu kararı ile Türkiye'de trafik kazasında ölüme sebebiyet vermekten ilk kez bir kişi müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Giresun’da 2017 yılının Aralık ayında polisin dur ihtarına uymayarak kaçan ve girdiği ters yolda kaza yaparak Alper Nebil adlı gencin ölümüne yol açan İran uyruklu Hamed Esmaeillou'ya ömür boyu müebbet hapis cezası verildi.

Mahkemenin bu kararı ile Türkiye'de trafik kazasında ölüme sebebiyet vermekten ilk kez bir kişi müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Kaza 25 Aralık 2017 yılında Giresun’da Karadeniz Sahil Yolu üzerinde meydana geldi. Polisin ihbar üzerine takip ettiği ve dur ihtarı verdiği otomobil durmayarak kaçtı. Kaçış sırasında aniden ‘U’ dönüşü yaparak ters şeride giren sürücü, karı yönden gelen Alper Nebil yönetimindeki otomobil ile kafa kafaya çarpışarak durabildi. Kazada Alper Nebil adlı sürücü yaşamını yitirirken, kazaya nedne olan İran asıllı sürücü Hamed Esmaeillou yaralandı. İranlı sürücünün aracında yapılan incelemede 31 kilo 196 gram eroin ele geçirildi.

Tutuklanarak cezaevine gönderilen İranlı şahıs, Giresun Ağır Ceza Mahkemesinde görülen son duruşmasında "olası kasıtla öldürme" suçundan ömür boyu müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkemenin verdiği bu karar Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bir trafik kazası sonucu verilen ilk müebbet hapis cezası oldu.

AİLESİ: ADALET GERÇEKLEŞTİ

Kazada hayatını kaybeden Alper Nebil’in annesi Asiye Öztürk, karara ilişkin yaptığı değerlendirmede, adaletin tecelli ettiğini söyledi. Öztürk, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası kararının yerinde olduğu ama o gece ki polislerinde yargılanmasını istediğini belirterek, “Bu karar biraz içimize su serpti, adalet Türkiye Cumhuriyeti'nde yerini buldu. Herkese bu konuda teşekkür ediyorum. Yalnız bu olayda polislerin hizmet ihmali olduğunu bir ana olarak düşünüyorum. Bu kişilerinde görevini yapmadıkları için polislerinde yargılanmasını istiyorum” dedi.

AİLENİN AVUKATI: BU KARAR BİR İLK

Ailenin avukatı Engin Tekin ise yaptığı değerlendirmede, “Trafik kazasında taksir, bilinçli taksir, kast ve olası kast durumu var. Kast ve olası kast cinayet gibi eylemlerde kullanılan terimlerdir. Ortada bir trafik kazası olmasına rağmen hakim buna bilinçli taksirden vermedi cezasını burada ‘olası kastla dam öldürmek’ suçundan ceza verdiler. Bu Türkiye’de ilk ve tek karar, başka hiçbir örneği yok. Dünya’da da buna bir örnek şu ana kadar hiç duymadım. Türkiye’de bu durum eskilerden beri yargının bir kangreni. İnsanların adalet duygusunu incelten bir durum ve bu ilk defa insanlarda trafik kazası sonucu verilen kararlarda yargıya duyulan pekiştirici bir karar oldu” şeklinde konuştu.

