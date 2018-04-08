Türkiye'de 29 mağazası bulunan şirket iflas ediyor

ABD merkezli Nine West borcunu yapılandırmak için iflas koruma talebinde bulundu. Türkiye'de 9 ilde 29 mağazası bulunan şirketin borcu 1,5 milyar Dolar tutarında.

ABD'li merkezli moda perakendecisi Nine West, borçlarını yapılandırmak üzere iflas koruma başvurusunda bulundu.

BBC'nin haberine göre 1,5 milyar Dolar tutarındaki borçlarını yapılandırma yolunda adım atan Nine West, 300 milyon Dolar civarında DIP finansmanı aldı. Şirket bu süreç içinde çalışmalarına devam edecek.

'SATIN ALINACAK' İDDİASI

Şirketi satın almayı düşündüğü ifade edilen şirketlerin arasında yine ABD'li Authentic Brands yer alıyor. Henüz şirketten Nine West için teklif çıkmadı.

Nine West, 2014 yılında 2,2 milyar dolar karşılığında Sycamore bünyesine geçmişti. Şirketin şu anda toplam varlıkları 500 milyon dolar ile 1 milyar dolar arasında.

Nine West Türkiye'de, İstanbul başta olmak üzere 9 ilde, toplam 29 mağazada faaliyet gösteriyor.