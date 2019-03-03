Türkiye’de 115 bin kamu aracı bulunuyor

Türkiye’de 115 bin kamu aracı bulunduğu açıklandı. Bu rakam Fransa’da 65 bin, İtalya’da ise 29 bin .

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "ekonomide yaşanan sıkıntılar" nedeniyle tasarruf önlemleri alınacağını öne sürüyor. Ancak Türkiye'deki kamu araçlarının sayısı israfın boyutunu ortaya koyuyor.

Euronews'ten Kamuran Samar'ın aktardığı haberde, son verilere göre, Türkiye'de kamunun hizmetindeki araçlar hariç olmak üzere 417 şoförlü araç bulunurken, bu sayı Fransa'da 322, İtalya'da 3 bin.

Türkiye’de 115 bin kamu aracı bulunurken, Fransa’da 65 bin, İtalya’daysa 29 bin kamu aracı bulunuyor.

ARAÇ ENVANTERİ İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Liranın dolar karşısında yaşadığı önemli değer kaybı hükumeti tasarruf önlemlerini almaya zorluyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı kamu kuruluşlarının sahip oldukları araç envanteri konusunda çalışma başlattı.

Buna göre araçların hem sınıflarının düşürüleceği hem de sayılarının azaltılacağı iddia ediliyor.