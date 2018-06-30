Türkiye yaşlanıyor

'Türkiye Yaş Haritası'na göre ortalama yaş 32,75. Yaş ortalaması en yüksek il Sinop, en düşük ilse Şırnak.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2017 verilerine dayanarak hazırlanan "Türkiye Yaş Haritası"na göre Türkiye'nin yaş ortalaması 32,75. Yaş ortalaması en yüksek il 39,68 ile Sinop iken yaş ortalaması en düşük il 22,96 ile Şırnak oldu.

Twitter kullanıcısı @DrDataStats'ın paylaştığı haritaya göre İstanbul'un 32,44 ile Türkiye ortalamasına yakın olduğu görülürken Ankara (33,67) ve İzmir (35,85) ortalamanın üzerinde.

Türkiye'de nüfusun yaşlandığı görülüyor. Ortalama yaşam süresindeki artış ve nüfus artış hızındaki azalma, kentleşme oranındaki artışla birlikte bu gelişimdeki en önemli belirleyenler.