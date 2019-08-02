Türkiye ve ABD vatandaşı olan IŞİD'li ABD’ye götürüldü

Suriye’de IŞİD saflarında saldırılara katılan hem Türkiye ve hem de ABD vatandaşı olan bir kişi 'yargılanmak' üzere Suriye’den ABD’ye götürüldü.

Suriye’de IŞİD saflarında saldırılara katılan hem Türkiye ve hem de ABD vatandaşı olan 23 yaşındaki Ömer Kuzu, yargılanmak üzere Suriye’den ABD’ye götürüldü.

CNN televizyonunda yer alan haberi, ABD Adalet Bakanlığı da doğruladı.

Amerika'nın Sesi'nde yer alan habere göre, Suriye Demokratik Güçleri’nin gözaltında tuttuğu Ömer Kuzu’nun önce FBI gözetimine alındığı ve daha sonra da Teksas’a getirildiği belirtildi.

ABD basınına yansıyan haberlerde atıfta bulunulan resmi belgelere göre Ömer Kuzu’nun ve kardeşinin 2014 yılı Ekim ayında IŞİD’e katılmak üzere Houston’dan İstanbul’a gittikleri belirtiliyor.

Söz konusu belgeye göre, Kuzu FBI görevlilerine kendisinin ve kardeşinin Suriye’ye IŞİD tarafından kaçak yollarla sokulduğunu ve daha sonra da Irak’ın Musul kentine giderek IŞİD’den silah eğitimi aldığını anlattı.

FBI’ın Terörle Mücadele Birimi Direktör Yardımcısı Mike McGarrity Ömer Kuzu’nun ABD’ye getirilmesine ilişkin yaptığı açıklamada “Bu durum IŞİD’e katılmak üzere yurtdışına giden ya da gitmeye teşebbüs edenlerin adalet önünde hesap vermesi konusunda FBI’ın kararlı olduğunun göstergesidir. Ömer Kuzu’nun işlemekle suçlandığı suçların hesabını vermesi amacıyla ABD’ye getirilmesiyle sonuçlanan FBI ekibinin yaptığı çalışmadan ve uluslararası ortaklarımızın çalışmalarından gurur duyuyorum” dedi.