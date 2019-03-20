Türkiye Varlık Fonu 'satılmıyoruz' dedi ama... Yeni düzenlemeyle kimlere göz kırpılıyor?

Türkiye Varlık Fonu'na ilişkin yeni bir düzenleme geçen hafta medyada haber oldu. Haberin sunuluş tarzından rahatsız olan Türkiye Varlık Fonu, dün Anadolu Ajansı aracılığıyla 'Satılmıyoruz' açıklaması yaptı. Ancak yeni düzenlemenin ne işe yaradığı, niçin yapıldığı ve kimlere göz kırpıldığı sorusu halen bilinmezliğini koruyor.

Yönetim kurulu başkanlığını Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, başkan yardımcılığını damadı Berat Albayrak'ın yaptığı Türkiye Varlık Fonu AŞ, dün bir açıklama yayımladı. Anadolu Ajansı aracılığıyla yapılan açıklamada, geçen hafta medyada yer alan haberlerinden duyulan rahatsızlık dile getirildi ve Fon'un satışıyla ilgili bir gündem bulunmadığı belirtildi.

Açıklamada şöyle denildi: "III-52.1 Sayılı Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’in (III-52.1.c) 12.03.2019 tarih ve 30712 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmasından sonra Türkiye Varlık Fonu’nun satılacağına dair asılsız haberler kamuoyu gündemine gelmiştir. İlgili Tebliğ uyarınca; TCMB, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve ipotek finansman kuruluşlarına ilave olarak Türkiye Varlık Fonu tarafından para ve sermaye piyasası araçları ihraç edilmesi durumunda, SPK’ya tabi yatırım fonlarının bu araçlara yapacağı yatırımlarda ilgili fıkrada belirtilen sınırlamalardan muaf tutulacağı ifade edilmiştir. Tamamen teknik bir düzenleme getiren ilgili Tebliğ’den Türkiye Varlık Fonu’nun satılması gibi bir anlam çıkarmak mümkün değildir. Ayrıca, Türkiye Varlık Fonu’nun satışıyla ilgili hiçbir gündem bulunmamaktadır."

Bu açıklamanın Türkiye Varlık Fonu resmi sitesinde yer almaması, AA aracılığıyla duyurulması da dikkat çekti.

PEKİ BU DÜZENLEME NİÇİN YAPILDI?

Türkiye Varlık Fonu AŞ tarafından "tamamen teknik" denilerek geçiştirilen düzenlemelerin ne işe yaradığı ise açıklanamadı.

Oysa rahatsızlık duyulan haberlerde Türkiye Varık Fonu'nun bir bütün olarak satışından söz edilmiyordu. Fon bünyesindeki devasa kuruluşların katılma paylarının alım ve satımımına ilişkin sınırların kaldırıldığı vurgulanıyor; alıcıların alanını genişleten, elini rahatlatan düzenlemeye dikkat çekiliyordu.

İŞTE O DÜZENLEME

Türkiye Varlık Fonu, tek bir kuruluştan oluşmuyor. İçerisinde THY, Ziraat Bankası, Türk Telekom, BOTAŞ, PT, Milli Piyango, TCDD, Türkiye Denizcilik İşletmeleri, Çaykur, Eti Maden, Kayseri Şeker Fabrikası, Türkiye Jokey Kulübü gibi kuruluşlar bulunuyor. Bünyesinde pek çok tüzel kişiliği barındırıyor. 12 Mart 2019 günü Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla, Türkiye Varlık Fonu varlık toplamının (200 milyar lira olduğu varsayılıyor) yüzde 35'ine kadar tutarında senet çıkarılıp fondaki varlıkların satılabilmesine ortam hazırlanıyor.

KİMLERE GÖZ KIRPILIYOR?

Ayrıca Türkiye Varlık Fonu'na aktarılmış kurumların yağmaya açılması için bütün hisselerinin satılmasına gerek yok. Bu kurumlardan birinin yüzde 51 payı bir sermaye grubuna satılırsa, satın alanlar yönetimi ele geçirmiş oluyor. Üstelik devletin elindeki yüzde 49 payı da kendi paralarıymış gibi kullanabilme olanağına kavuşuyorlar. Cumhurbaşkanı kararnamesi ile satış izni verilen yüzde 35'lik oran, bunların hepsine yeter... Üstelik kararnameye göre yüzde 35'lik oran istenirse artırılabiliyor.

