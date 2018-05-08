Türkiye 'T A M A M' sloganını sevdi

Erdoğan'ın 'Millet tamam derse çekiliriz' şeklindeki sözleri üzerine sosyal medyada bir milyondan fazla kişi 'Tamam' mesajı paylaşırken, yurdun çeşitli yerlerinden farklı 'Tamam' görselleri gelmeye başladı.

Erdoğan'ın "Millet tamam derse çekiliriz" şeklindeki sözleri üzerine sosyal medyada bir milyondan fazla kişi "Tamam" mesajı paylaşırken, yurdun çeşitli yerlerinden farklı "Tamam" mesajları gelmeye başladı.

KADIKÖY'DE 'TAMAM' DİYEN 10 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Erdoğan’ın açıklaması yalnız sosyal medyada değil İstanbul’da Kadıköy sokaklarında da yankı buldu. Kadıköy’de insanlar “Tamam” sloganlarıyla farklı yerlerde yürüyüşler gerçekleştirdi.

İlk tamam yürüyüşü Bahariye Caddesi üzerinde yapıldı. Diğer “T A M A M” yürüyüşü de saat 19.00’da Kadıköy Caferağa Spor salonu önünden başladı. Polis buradan Serasker Caddesi’ne yapılan yürüyüşe saldırdı. Polisin saldırısına esnaf tepki gösterdi ve polisi sokaktan çıkardı. Esnaf, polisin sokaktan çıkarılmasından sonra “T A M A M” diyerek yürüyüş yapanlara çay ısmarladı. Polis daha sonra eylemcilerin bazılarını ara sokaklarda bazılarını ise sokakta oturdukları yerden gözaltına aldı. 10 kişi gözaltına alınarak İskele Karakolu’na götürüldü.

Piyano bile T A M A M derken pic.twitter.com/RJb2RW1C7Q — Dengin Ceyhan (@CeyhanDengin) 8 Mayıs 2018