Türkiye Spor Yazarları Derneği’nde kavga çıktı: Sözcü yazarının dernekten atılmasını istediler

Meslektaşları Türkiye Spor Yazarları Derneği üyesi olan Sözcü Gazetesi spor muhabiri Sercan Hamzaoğlu’nun 'meslek etiğine uygun olmayan davranışlar içerisinde olduğu'nu iddia edilerek dernek üyeliğinden çıkarılmasını talep etti.

Meslektaşları, Türkiye Spor Yazarları Derneği üyesi olan Sözcü Gazetesi spor muhabiri Sercan Hamzaoğlu’nun "meslek etiğine uygun olmayan davranışlar içerisinde olduğu"nu iddia ederek dernek üyeliğinden çıkarılmasını talep etti.

Dernek üyelerinden, Bohzan Memiş, Emre Bol, Ahmet Selim Kul, Süleyman Arat, M.Emin Uluç, Ergun Balcı ve Ozan Buğra Koşar'ın imzasını taşıyan dilekçede bu sahte hesap ile bir grup meslektaşına "ağır hakaretler edildiği, karalama çabasına düştüğü ve kamuoyuna hedef gösterdiği tespit edilmiştir" ifadesine yer verildi.

Mustafa Tunçdemir (@TuncdemirM) isimli twitter kullanıcısı tarafından 20.05.2019 tarihinde saat 01.00 sularında Hamzaoğlu'nun (@emrecan4775) rumuzlu sahte twitter hesabını kullandığının kanıtlandığı iddia edildi.

Yazarlar Derneği'ne verilen dilekçede olayın deşifre edilmesiyle hesaptaki tüm twitlerin silindiği ve kullanıcı adının da değiştirildiği belirtildi.

Dilekçede, "Ortaya çıkan bu duruma derneğimizin kayıtsız kalmaması aşağıda imzası olan dernek üyelerinin olmazsa olmaz talebidir" denildi.

Dilekçede imzası olan A Spor yorumcusu Emre Bol da “meslek etiğine uymayan haberleri nedeniyle” FB kulübü Başkanı Ali Koç tarafından “işleri güçleri fitne fesat, yalan dolan” diyerek ifşa edilmişti.

İşte söz konusu başvuru dilekçesi;