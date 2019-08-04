Türkiye sigara vergisinde ilk sırada

Türkiye, Temmuz ayındaki ÖTV artışıyla sigaradan yüzde 87 vergi alarak dünya lideri olmuştu. 18.5 liraya satılan sigaranın 15.57 lirası vergi olarak alınacak.

Türkiye, Temmuz ayındaki Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) artışıyla beraber sigara vergisinde yüzde 87 ile dünya lideri olmuştu.

Habertürk'ten Rahim Ak'ın haberine göre, son yapılan sigara zamlar, şirketlerin artan ÖTV vergisini sigara fiyatlarına yansıttığını gösteriyor.

18.5 liraya satılan sigaranın, 15.57 lirası vergi olarak alınacak.

SİGARA VERGİSİNDE DÜNYA LİDERİ

Yüzde 87 sigara vergisi ile dünya lideri olan Türkiye'yi yüzde 85.07 ile Bosna Hersek, yüzde 85 ile İsrail, yüzde 84.8 ile Slovakya takip ediyor.

