'Türkiye, S-400’leri Suriye ve Kuzey Kıbrıs sınırlarında konuşlandırabilir'

TBMM Dışişleri Komisyonu Üyesi AKP'li Ahmet Berat Çonkar, Rus İzvestiya gazetesine yaptığı açıklamalarda S-400 hava savunma sistemlerinin Türkiye’nin Suriye sınırları gibi stratejik noktalarda konuşlandırılabileceğini ancak söz konu kararın henüz kesinleşmediğini söyledi.

TBMM Dışişleri Komisyonu Üyesi ve Türk-Rus Toplumsal Forumu Eşbaşkanı olan AKP'li Ahmet Berat Çonkar, İzvestiya gazetesine açıklamalarında S-400 sistemlerinin Türkiye'nin hangi noktasında konuşlandırılacağına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sputnik'in aktardığı habere göre, “Ülkemizin sınırları, adeta bir barut fıçısı gibi. Irak, İran, Suriye, Kıbrıs ve ülkemizin sınırlarını çevreleyen her yerde sıcak bölgeler mevcut. Milli güvenliğimize dair en ciddi tehditlerin başında ise Doğu Akdeniz, dolayısıyla da Kuzey Kıbrıs ve Suriye bölgeleri gelmekte” diyen Çonkar, “Bu sebeple her şeyden önce güney ve doğu sınırlarımızın güvenliğini nasıl sağlayabileceğimiz üzerinde düşünmeyi planlıyoruz” ifadesini kullandı.

İzvestiya'nın, S-400 sistemlerinin Suriye sınırlarına yerleştirilmesinin ne derece yakın bir ihtimal olduğu sorusu karşısındaysa, Çonkar şunları söyledi: “Bunun ihtimal dışı olduğunu söyleyemem, ancak şunu da tekrarlama gereği duyuyorum: biz söz konusu füzeleri, sınırlarımızı koruyacak olmaları bakımından en elverişli olacakları yere konuşlandıracağız. Şu anda bu hususta teknik incelemeler yapılmakta, askerlerimiz konuşlandırma noktaları üzerinde çalışıyor.”

