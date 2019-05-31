Türkiye S-400'leri Akdeniz doğalgazı için mi alıyor?

Bloomberg’in haberine göre Türkiye alacağı S-400 hava savunma sistemini Akdeniz'e yerleştirecek. Türkiye'nin S-400'leri Akdeniz'deki doğalgaz rekabetinde koz olarak kullanmayı planladığı öne sürülüyor.

Türkiye’nin Rusya'dan alınacak S-400’leri güney sahiline konuşlandırmayı düşündüğü iddia edildi.

Bloomberg’in haberine göre, Türkiye S-400’leri, Kıbrıs ile Akdeniz'in doğusundaki doğalgaz arama ve çıkarma faaliyetleriyle ilgili tartışma yaşadığı için güney sahiline konuşlandırmayı planlıyor.

DOĞALGAZ MÜCADELESİ İÇİN Mİ?

Doğu Akdeniz'de çok büyük miktarda doğalgaz rezervleri bulunduğu, Kıbrıs açıklarındaki bu rezervlerin bölgede büyük gerilime sebep olduğu biliniyor.

Total, ENI, BP ve Shell'in de aralarında bulunduğu pek çok uluslararası enerji şirketinin yönlendirmesiyle de birlikte, Kıbrıs'ın güneyindeki bölgelerde İsrail-Mısır-Kıbrıs-Yunanistan anlaşması büyük oranda sağlanmış durumda.

Türkiye'nin Kıbrıs'ta tartışmalı bölgelerde doğalgaz arama faaliyetlerine başladığı ve bölgedeki enerjiden pay almak için girişimlerde bulunduğu biliniyor.

DOĞU AKDENİZ'DE DOĞALGAZ PAYLAŞIMI

S-400'lerin bölgeye yerleştirilmesi durumunda olası gerilimlerde Türkiye'nin eli güçlenmiş olacak.

Bölgedeki doğalgaz rezervleri, ABD için de önem taşıyor. ABD'li şirket ExxonMobil, bölgede sondajlara başlamış durumda.

Doğu Akdeniz enerji kaynaklarının Kıbrıs'ın güneyinde kalan bölümü, enerji tekelleri arasında paylaşılırken, kuzeydeki kaynaklara ne olacağı konusu belirsizliğini koruyor.

Bölgedeki mevcut durum:

'TÜRKİYE CAYDIRICI OLARAK KULLANMAYI PLANLIYOR'

Ankara Kriz ve Siyaset Araştırmaları Merkezi'nden Mehmet Seyfettin Erol, Türkiye'nin S-400'leri bölgedeki enerji çıkarları için caydırıcı olarak kullanmayı düşündüğünü söylerken, gerilimin yükselmesinin Türkiye-ABD ilişkilerine zarar vereceğini savunuyor.

Avrupa Birliği'nin bölgedeki krizde AB üyesi Kıbrıs'ın yanında olduğu ve Türkiye'nin planladığı keşif ve sondaj faaliyetlerine karşı olduğu biliniyor.

Ancak Türkiye'nin bölgeye S-400 sistemlerini yerleştirmesi durumunda, Akdeniz'de güç dengeleri önemli oranda değişmiş olacak.

'NATO İÇİN FELAKET OLUR'

Pentagon tarafından yapılan açıklamadaysa, "Bu anlaşmanın tamamlanması sadece F-35 programı için felaket olmayacak aynı zamanda Türkiye’nin NATO müttefikleriyle işbirliği yapamaz duruma getirebilir, ki bu ittifakın savunmasını sağlamak için anahtar öneme sahip" deniliyor.

ABD Savunma Bakanı Yardımcısı Vekili Kathryn Wheelbarger tarafından yapılan bu açıklama, S-400'lerin Akdeniz'deki enerji pazarlıklarında koz olarak kullanılabileceğini doğrular nitelikte.

ABD'nin Türkiye'yle temasları sürdürerek, S-400 alımını engellemeyi amaçladığı biliniyor. Rusya tarafından geliştirilen hava savunma sistemleri, NATO uçakları gözetilerek geliştiriliyor, Patriotlar ise F-35'lere karşı benzer bir kabiliyete sahip değil.

ABD KİMİN F-35'LERİNİ KAST EDİYOR?

Wheelbarger, "S-400, F-35 gibi uçakları düşürmek için geliştirilen bir Rus sistem. Elbette Rusya’nın bu uçak hakkında bilgi toplama fırsatından yararlanmayacağını düşünmek imkansız" diyerek, bu sistemin F-35'lere karşı kullanılabileceğini söylüyor.

Yunanistan Savunma Bakanı Evangelos Apostolakis, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada Yunanistan'ın F-16'ların yerine F-35 almak istediğini ve 30 adet F-35 satın almayı planladığını söylemişti.

Kıbrıs'ın kendisine ait F-35'leri bulunmazken, İngiltere'ye ait F-35'lerin bu ay Kıbrıs'taki İngiltere üssüne geldiği ve uçuşlara başladığı biliniyor.

Wheelbarger tarafından yapılan açıklama, ABD'nin de bölgede olası bir gerilimi öngördüğünü gösteriyor.

RUSYA S-400 SATIŞLARINI STRATEJİK KULLANIYOR

Rusya'nın S-400 sattığı ülkelerde kendi çıkarlarını gözettiği ve satışları yaptığı ülkeleri dikkatli seçtiği görülüyor.

Rusya'yla yakın ilişkileri olan İran, Rusya'dan S-400 satın almayı talep ederken, Rusya bu talebi "bölgedeki gerilimlerin yükseleceğini" ileri sürerek kabul etmedi.

Türkiye'ye yapılan S-400 satışının da bölgede gerilimi şimdiden yükselttiği açık. Rus yetkililer, Türkiye'nin S-400 satışını durdurmaması için peş peşe açıklamalar yaparak satışın tamamlanması için ellerinden geleni yapıyor.

Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Korgeneral Aleksandr Fomin, Türkiye'nin S-400 anlaşması için "birçok şeyi ortaya koyduğunu" belirterek, "Türk ortaklarımızın böylesine aktif duruşu takdire şayan. ABD’nin muazzam baskısına rağmen onlar müthiş bir kararlılık ve katı tutum sergiledi" ifadelerini kullanıyor.