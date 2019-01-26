Türkiye, Prespa Anlaşması'ndan memnun

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan Parlamentosu'nda kabul edilen Prespa Anlaşması'yla 'Makedonya'nın NATO ve AB üyelikleri önündeki engelin ortadan kalkmasınan memnuniyet duyduklarını' belirtti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan ve Makedonya arasındaki isim krizini sona erdirerek Makedonya'ya NATO ve AB kapısını açan anlaşmadan memnuniyet duyduklarını açıkladı.

Prespa Anlaşması'nın Yunan Parlamentosu'nda onaylanması hakkında yazılı açıklamada bulunan Aksoy, "Makedonya'nın NATO ve AB üyelik süreçlerinin önünde bir engel teşkil eden sorunun ortadan kalkmasından memnuniyet duymaktayız" dedi.

Türkiye'nin, Makedonya Cumhuriyeti’ni bağımsızlığından bu yana bu anayasal ismiyle tanıdığını aktaran Aksoy, "İsim sorunu olarak adlandırılan bu mesele, 27 yıldır Makedonya’nın özellikle NATO ve AB üyelik süreçlerinin önünde bir engel teşkil etmekteydi. Bu konuya çözüm getiren Prespa Anlaşması'nın Makedonya Parlamentosu'nun ardından Yunanistan Parlamentosu'nda da onaylanmış olmasından, Makedonya’nın NATO ve AB üyelikleri önündeki bu engelin ortadan kalktığı anlayışıyla memnuniyet duymaktayız" ifadesini kullandı.

