Türkiye o metne imza atmadı: Doğu Türkistan yalanları unutuldu...

Bir dönem AKP medyasının gündemden düşürmediği 'Doğu Türkistan'da zulüm' haberleri artık devre dışı kaldı. Erdoğan son Çin ziyaretinde bir yandan 50 milyar dolarlık ticaret hacmi hedeflediklerini açıklarken, diğer yandan da Doğu Türkistan'daki 'terör faaliyetlerini' kınadığını açıkladı, 'Sincan’da insanlar mutlu bir yaşam sürüyor' dedi. Türkiye son olarak 22 ülkenin altına imza attığı Doğu Türkistan'da toplama kampları olduğu ve Uygulara eziyet edildiği iddialarını içeren metne de imza atmadı.

soL - Haber Merkezi