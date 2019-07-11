Türkiye o metne imza atmadı: Doğu Türkistan yalanları unutuldu...

Özellikle 2015 yılında doruk noktasına çıkan ve Türkiye'de Çinlileri hedef alan yoğun saldırılar düzenlenmesine neden olan medya yalanları ve "Doğu Türkistan'da zulüm" manşetleri artık tarihe karıştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Çin'le ilişkileri geliştirdiği son yıllarda AKP'nin konuya bakışı açık bir şekilde değişirken, Erdoğan, "Doğu Türkistan'daki Müslümanlara zulüm" haberlerinin gerçeği yansıtmadığını söylemiş, Çin'deki terör faaliyetlerini kınadığını açıklamıştı.
Erdoğan'ın Temmuz ayı başında Çin'e yaptığı son ziyaret sırasında Pekin'in Doğu Türkistan politikasına destek vererek "Sincan’da insanlar mutlu bir yaşam sürüyor" dediği de gündeme gelmişti.
Çin'le gelişen ilişkiler ve yapılan milyon dolarlık anlaşmaların ardından AKP'nin değişen politikası, yandaş medyayı da "Zulüm" manşetleri atmaktan, yalan haberlere imza atmaktan alıkoydu.
22 ÜLKE İMZA ATTI, TÜRKİYE GERİ DURDU
Çin'in Doğu Türkistan'da Uygurları toplama kamplarında tuttuğu ve eziyet ettiği iddiasıyla Avustralya, Yeni Zelanda, Kanada, Japonya, İngiltere, Fransa, Almanya, İsveç, Letonya, Litvanya, Estonya, Danimarka, Norveç, Kuzey İrlanda, Hollanda, İzlanda, Lüksemburg, İspanya, Avusturya, İrlanda, Belçika ve İsviçre'nin de bulunduğu toplam 22 ülke büyükelçisi tarafından ortak bir mektup hazırlandı.
Hazırlanan ortak mektupta Türkiye'nin imzası yer almadı.
soL GERÇEKLERİ YAZMIŞ, HEDEF ALINMIŞTI
2015 yılında "Doğu Türkistan'da zulüm" manşetleri tüm yandaş medyayı süslemiş, soL, iddia edilen haberlerin gerçek dışı olduğunu kanıtlarıyla birlikte ortaya koymuştu.
soL'un "Doğu Türkistan yalanları: İlgisiz fotoğraflar, kaynaksız haberler" başlıklı haberi, büyük ilgi çekmiş, bir yandan da AKP'lilerin hedef tahtasına oturtulmuştu.
CİHATÇILARIN ARKASINDA KİMLER VARDI?
Ancak soL'un yazdığı gerçekler sadece o dönem servis edilen yalan haberlerden ibaret değildi.
AKP'nin Çin'deki cihatçı çetelere destek verdiği, burada sahte pasaportlar ayarlayarak cihatçı bazı isimleri ülkeden kaçırmaya çalıştığı iddiaları gündeme gelmiş, cihatçı şebekeyle AKP arasındaki bağa ilişkin çarpıcı bilgiler ortaya çıkmıştı.
İşte o ağa ilişkin soL'un arşivinde yer alan iki ayrı haber: