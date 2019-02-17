Türkiye kredi notu sıralamasında 15 basamak indi

Türkiye, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının verdiği notlarla oluşturulan listede son üç yılda 15 sıra gerileyerek 82’nci sırada yer aldı.

Uluslararası yatırımcıların paralarını yönlendirmek için verilerini kıstas aldığı Fitch Ratings, S&P ve Moody’s’ten düşük not almak özel sektörün de devletin de borçlanırken daha yüksek faiz ödemesi anlamına geliyor.

Sözcü’den Mehtap Özcan Ertürk’ün haberine göre, Alnus Yatırım Araştırma Müdürü Yunus Kaya’nın hazırladığı rapor, Fitch Ratings, S&P ve Moody’s olmak üzere üç büyük kredi derecelendirme kuruluşunun 2018 yıl sonu itibarıyla dünya üzerinde not verdiği 148 ülkenin sıralamasını gösteriyor.

Türkiye’nin 2019 yılında rekabet edeceği ülkelerde Brezilya öne çıkıyor. Dünyanın dokuzuncu büyük ekonomisi Brezilya 13.3 puanla 79’uncu sırada yer alırken, dünyanın 19’uncu büyük ekonomisi Türkiye 13 puanla 82’nci sırada yer alıyor. Her iki ülke de 148 ülke arasında en düşük nota sahip üçüncü grup içerisinde bulunuyor.

YERİNDE RUSYA VE FAS VAR

2017 sonunda aldığı kredi notlarının ortalaması ile 2'nci grupta yer alan Türkiye geçtiğimiz yıl 3'üncü gruba geriledi. Son 3 yılda 15 ülke Türkiye'yi geçti. Bu ülkeler sırasıyla Bahamalar (15.5), Güney Kıbrıs (15.3), Umman (15.0), Güney Afrika (15.0), Namibya (15.0), Azerbaycan (14.6), Hırvatistan (14.6), Paraguay (14.6), Guatemala (14.0), Kosta Rika (13.6), Sırbistan (13.6), Makedonya (13.5), Brezilya (13.3), Gürcistan (13.3), Vietnam (13.3) oldu. Türkiye'nin 2015'te maksimum ulaştığı seviye olan 15.7 puanı, 2018 sonu itibarıyla Rusya ve Fas'ın aldığı görülüyor.

FATURA ÖDEMEDE SAHTEKARLIK

Son dönemde yetkisiz fatura ödeme noktalarında yaptıkları fatura ödemeleri nedeniyle birçok tüketici mağdur oldu. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan (BDDK) vatandaşlara uyarı geldi. Açıklamada sadece Merkez Bankası ve ödeme hizmeti sağlayıcısı olan bankalar, elektronik para kuruluşları, ödeme kuruluşları ve PTT tarafından ödeme hizmeti sunulabildiği vurgulandı.