Türkiye Komünist Partisi Manavgat İlçe Örgütü açıldı

TKP Manavgat İlçe Örgütü'nün açılışında konuşan Merkez Komite üyesi Erhan Nalçacı 'Önümüzde 1 Mayıs var ve Manavgatlıları 1 Mayıs’ta TKP bayrağı altında olmaya davet ediyoruz' dedi.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde gerçekleşen TKP binasının açılışına çok sayıda davetli katıldı. Açılış öncesinde TKP’liler, ilçede bildiri ve Boyun Eğme gazetesi dağıtarak Manavgatlıları açılışa davet etti. Manavgatlılar ilçede ilk kez TKP binası açılmasını ilgiyle karşıladı.

TKP Manavgat ilçe örgütü açılışına Merkez Komite üyesi Erhan Nalçacı katıldı. TKP’nin hiçbir koşul ve durumda halka yalan söylemeyeceğini vurgulayarak konuşmasına başlayan Nalçacı, Suriye’ye dönük emperyalist saldırı sürecinde yaşananların bunun en büyük ispatı olduğunu söyledi. Düzen partilerinin Suriye’deki kimyasal saldırı yalanında aynı nakaratı tekrarladığını ifade eden Nalçacı, “Türkiye Komünist Partisi ise her zaman olduğu gibi çıktı ve açıkça yalanlarını yüzlerine vurdu. Kadıköy’de dün gerçekleştirdiğimiz eylem, Suriye ve dünyanın diğer tüm emekçi halklarına yönelik saldırıyı bir kez daha afişe etti” diye konuştu.

TKP’nin son aylarda büyük bir ivme yakaladığını ve çok sayıda yeni örgüt açılışı gerçekleştirdiğini belirten Nalçacı, “Manavgat da bunlardan birisi. Önümüzde 1 Mayıs var ve Manavgatlıları 1 Mayıs’ta TKP bayrağı altında olmaya davet ediyoruz” dedi.