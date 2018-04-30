Türkiye Komünist Partisi 1 Mayıs'a çağırıyor

Türkiye Komünist Partisi, 'Ekmek için, iş için, eşitlik için, özgürlük için, kimsenin kimseyi sömürmediği bir ülke için... Önce 1 Mayıs sonra 24 Haziran! Bu Düzen Değişmeli!' diyerek 1 Mayıs'a katılım çağrısı yaptı.

1 Mayıs 2018'de 9 ilde yapılacak kitlesel buluşmalara katılacak olan Türkiye Komünist Partisi, emekçilere 1 Mayıs'a katılım çağrısı yaptı.

"Bu Düzen Değişmeli!" diyen Türkiye Komünist Partisi'nin (TKP) çağrısı ve mitinglere katılım çağrısı yaptığı noktalar şöyle:

TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 1 MAYIS'A ÇAĞIRIYOR!

Ekmek için, iş için, eşitlik için, özgürlük için, kimsenin kimseyi sömürmediği bir ülke için...

Sanat için, doğa için, bilim için, aydınlık için.

Ücretsiz sağlık, eğitim, konut, ısınma ve toplu taşıma için.

Önce 1 Mayıs sonra 24 Haziran!

Bu Düzen Değişmeli!