Türkiye Komünist Gençliği'nden grevdeki İZBAN işçilerine destek

Türkiye Komünist Gençliği (TKG), İzmir'de İZBAN işçilerini grevlerinin 13'üncü gününde ziyaret etti.

TKG adına basın açıklamasını okuyan Ezgi Topuz, "İZBAN İşçileri 13 gündür raylarda hayatı durdurmuş durumdalar. Her gün binlerce insanın kullandığı en önemli ulaşım hattı çalışmıyor. Kartlarımızı basıp, turnikelerden, otomatik kapılardan geçerek bindiğimiz trenlerde çalışan yüzlerce emekçinin varlığını şimdi fark ediyoruz belki de" dedi.

İZBAN’ın çalışmadığını görünce kimi gençlerin geç kalacakları derslerden, kimilerinin hesap verecekleri patronlarından korktuğunu dile getiren Topuz, "Çünkü çoğumuz borç içinde okuyor, işten atılma korkusuyla çalışıyoruz. Mağdur olduğumuzu düşünüyoruz. Birileri ulaşım hakkımızı elimizden alıyor. Tıpkı, İZBAN emekçilerinin insanca yaşama haklarının ellerinden alındığı gibi" dedi.

"Biz, İzmir halkını mağdur edenleri, ulaşım hakkımızı elimizden alanları biliyoruz" diyen Topuz, şöyle devam etti:

Onları, sendikalı oldukları için işten çıkarılan TARİŞ işçilerinden, 222 gündür direnen Flormar işçilerinden tanıyoruz. AKP tarafından yönetilen TCDD’nin Çorlu’da, Ankara’da ve daha birçok yerde insanlarımızı katlederken, İzmir’de CHP belediyesiyle birlikte cebimizdeki yol parasını şirketlerin hesaplarına artı para diye doldurmasından tanıyoruz.

İZBAN’a binebilmek için demirlerden atlamak zorunda kalan ve hayatını kaybeden liseli kardeşimizin katili de onlar, biliyoruz!

Tüm bu katliamların, hak gasplarının tek bir faili var: Bu karanlık, sömürü düzeni.

Aynı sömürü düzeni, aylardır İZBAN emekçilerine emeklerinin karşılığını vermiyor, 13 gündür evlerine ekmek götürmelerine engel oluyor, İzmir halkının ulaşım hakkını da elinden alıyor. Üstüne üstlük insanları İZBAN emekçilerine karşı doldurup üste çıkmaya çalışıyorlar.

Ellerinde sadece yalanları var. Oysa İZBAN’ın da Türkiye’nin de gerçeği belli: Bir tarafta emekçi halkın hakkına göz koymuş para babaları, diğer tarafta bu ülkenin çarkını döndüren milyonlar..

Bizler; bu ülkenin çarkını döndürecek olan gençler olarak tüm İzmirli emekçilere sesleniyoruz:

İZBAN İşçilerinin zam taleplerini yerine getirmeyip, sırf grevi kırmak için onbinlerce lira harcayanlar, üstelik yolcularının güvenliğini tehlikeye atacak şekilde grev kırıcı çalıştıranlar bugün İzmir’de yaşanan tüm olumsuzlukların sorumlusudur.

Grevdeki işçilerin haklarını alabilmeleri ve işlerine geri dönmeleri için tüm İzmirli yurttaşları onlara destek olmaya ve sınıflarıyla birlikte mücadele etmeye çağırıyoruz.

İZBAN işçisi kazanırsa hepimiz kazanırız!