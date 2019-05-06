Türkiye Komünist Gençliği'nden çağrı: Denizler gibi, eşit ve özgür bir ülke için mücadeleye...

Türkiye Komünist Gençliği Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan’ın katledilişilinin 47'nci yıldönümünde “Denizler gibi, eşit ve özgür bir ülke için mücadeleye” başlıklı bir açıklama yayımladı.
Açıklamada Denizlerin eşit ve adil bir düzenin mümkün olduğunu bilerek yaşanılası bir ülke kurmak için yola çıktıklarını ifade eden TKG, patronları da korkutanın böyle bir ülke için verilen mücadele olduğunu belirtti.
Denizlerin mücadelesinin kirli ittifak ilişkilerinden, düzen içi alternatiflerden geçmediği belirtilen açıklamada, tek gerçek seçeneğin sosyalist seçeneği güçlendirmek olduğu vurgulandı, sosyalizme gönül verenler Türkiye Komünist Partisi ile beraber mücadele etmeye çağrıldı.
Açıklamanın tam metni şöyle:
Bugün 6 Mayıs, ülkemizin aydınlık yüzlerinden, Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan’ın katledilişinin 47'nci yıldönümü.
Deniz,Yusuf ve Hüseyin bu topraklarda insanın insanı sömürmediği, eşit ve adil bir düzenin mümkün olduğunu bilerek yaşanılası bir ülke kurma iddiasıyla yola çıktılar. Memleketimizin yeraltı ve yerüstü kaynaklarını ne patronlara peşkeş çektiler ne de memleketimizi emperyalist barbarlara teslim ettiler. Onlar sömürünün, gericiliğin, yobazlığın üstüne aydınlanmacı, yurtsever, devrimci bir kararlılıkla yürüdüler. Patronları korkutan da onların eşit ve özgür bir Türkiye’nin kurulması için verdikleri mücadeleydi.
Bu mücadele emperyalizmin türlü saldırılarına, gericiliğin patronlar tarafından palazlandırılmasına rağmen 47 yıldır ülkesini seven, başka türlü bir ülkenin mümkün olduğunu bilerek, ne patronlara ne emperyalistlere ne de gericiliğe boyun eğmeyen gençler ile devam ediyor.
Denizlerin mücadelesi, emperyalist saldırganlık ve barbarlığa karşı; bağımsızlığı ve yurtseverliği savunmaktır.
Denizlerin mücadelesi, artan sömürü koşullarına karşı; işçi sınıfının yanında saf tutmaktır.
Denizlerin mücadelesi, laikliği ayaklar altına alanlara, gericilerle kol kola girenlere karşı, aydınlık bir ülkeyi kurmak için mücadele etmektir.
Denizlerin mücadelesini verdiği eşit ve özgür ülkenin yolu, kirli ittifak ilişkilerinden, düzen içi alternatiflerden, razı edilmeye çalışıldığımız kolaycı çözümlerden geçmiyor. Bugün tek gerçek çözüm; sosyalist seçeneği güçlendirmekten, eşit ve özgür bir ülke için mücadeleye omuz vermekten geçiyor.
Türkiye Komünist Gençliği, yaşadığımız karanlığı dağıtmak için sosyalizme gönül verenleri Türkiye Komünist Partisi çatısı altında mücadele etmeye çağırıyor.