Türkiye Komünist Gençliği'nden çağrı: Denizler gibi, eşit ve özgür bir ülke için mücadeleye...

Türkiye Komünist Gençliği (TKG), Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan’ın katledilişilinin 47'nci yıldönümünde bir açıklama yayımladı.

Türkiye Komünist Gençliği Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan’ın katledilişilinin 47'nci yıldönümünde “Denizler gibi, eşit ve özgür bir ülke için mücadeleye” başlıklı bir açıklama yayımladı.

Açıklamada Denizlerin eşit ve adil bir düzenin mümkün olduğunu bilerek yaşanılası bir ülke kurmak için yola çıktıklarını ifade eden TKG, patronları da korkutanın böyle bir ülke için verilen mücadele olduğunu belirtti.

Denizlerin mücadelesinin kirli ittifak ilişkilerinden, düzen içi alternatiflerden geçmediği belirtilen açıklamada, tek gerçek seçeneğin sosyalist seçeneği güçlendirmek olduğu vurgulandı, sosyalizme gönül verenler Türkiye Komünist Partisi ile beraber mücadele etmeye çağrıldı.

Açıklamanın tam metni şöyle: