Türkiye Komünist Gençliği: ODTÜ boyun eğmedi, gelenek sürüyor...

Türkiye Komünist Gençliği (TKG) tarafından yapılan açıklamada, öğrencilerin ODTÜ'nün geleneksel şenliğini iptal etmeye çalışan Rektörlüğe boyun eğmediği, bu sayede Devrim Stadyumu'nun yeniden şenlik kapsamına alınabildiği belirtilerek, 'Şenlik de ODTÜ de bizimdir' denildi.

ODTÜ'de geleneksel öğrenci şenliğinin "olanaksızlık" bahanesiyle Rektörlük tarafından iptal edilmek istenmesi üzerine, öğrenciler eyleme geçti. Yüzlerce öğrenc dün ve bugün Rektörlük önünde toplandı. Rektörlük bugünkü görüşme sonucunda Devrim Stadyumu'nun da şenlik kapsamına alınmasını kabul etti.

Bu gelişme üzerine TKG'den yapılan açıklamada "Gelenek sürüyor. ODTÜ'deki asıl marjinaller, bu gelenekle kavgaya tutuşan, sermaye düzeninin siyasi temsilcisi AKP'nin, kampüsteki taşeronluğunu üstlenenlerdir" denildi.

Tükiye Komünist Gençliği'nin açıklamasının tamamı şöyle:

ODTÜ BOYUN EĞMEDİ!

ODTÜ'de şenlikler “olanaksızlık” bahanesiyle iptal edilmeye çalışıldı. Şenliği iptal etmeye yönelik bu karara tepkiler çığ gibi büyüyünce, gerçekliği olmayan “marjinal gruplar” iddiası öne sürüldü, olanaksızlığın bir bahane olduğu kabul edilmiş oldu. Bu tepkilerin hemen arkasından gelen geri adım, ODTÜ Bahar Şenliklerini şenlik yapan Devrim Stadyumu'nu dışlayacak şekilde planlanmıştı. “Devrim'siz şenlik olmaz!” sloganı etrafında birleşen ODTÜ'lüler ayağa kalktı ve şenliklerini tastamam geri aldı!

GELENEK SÜRÜYOR!

Ayağa kalkan ODTÜ'lüler, bir araya geldiklerinde kendi değerlerini savunabileceklerini ve ilerici, aydınlanmacı ODTÜ Geleneğinin sürdüğünü tüm Türkiye'ye gösterdiler. Bu sonuç ortaya koymuştur ki, ODTÜ'deki asıl marjinaller, bu gelenekle kavgaya tutuşan, sermaye düzeninin siyasi temsilcisi AKP'nin, kampüsteki taşeronluğunu üstlenenlerdir.

Mücadele devam ediyor! Bu ülkede gericiliğin, aydınlanma düşmanlığının kaynağı olan sermaye düzeni yıkılana değin boyun eğmeyen gençlik, ODTÜ'de ve tüm memlekette mücadeleyi sürdürecektir.

Şenlik de, ODTÜ de bizimdir!

Yaşasın Devrim!

Türkiye Komünist Gençliği