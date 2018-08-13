Türkiye Kasaplar Odası: Beyaz ete 8 ayda yüzde 200 zam geldi

Türkiye Kasaplar Odası Genel Başkan Yardımcısı, beyaz ete 8 ayda yüzde 200 zam geldiğini açıkladı.

Türkiye Kasaplar Odası Genel Başkan Yardımcısı ve Antalya Kasaplar Odası Başkanı Osman Yardımcı, beyaz ete Ocak ayından bugüne, 8 ayda yüzde 200 zam geldiğini söyledi.

Osman Yardımcı, 1 kilo tavuk kanadı fiyatının, yarım kilo kırmızı et fiyatını aştığını dile getirdi.

"Ocak ayında 7 lira 70 kuruş olan tavuk kanadının kilosu, bugün 20 lirayı aştı. Kış mevsiminde tavuk üretmek daha zordur" diyen Yardımcı, sözlerine şöyle devam etti:

"Enerji tüketimi fazladır; fakat zam, yaz aylarında geliyor. Yetkililerin buna çözüm bulması gerekir. Maliyeti neyse ona göre satış yapılmalı. Mangal sezonu açıldı; fakat vatandaşın mangalda kanat yemesi zor."

Kurban Bayramı sonrası beyaz et fiyatlarında değişiklik beklemediğini aktaran Yardımcı, "Vatandaş kurban etini stokluyor. Uzun süre bu eti tüketiyor. Bu yüzden değişiklik olmaz" dedi.