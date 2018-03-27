Türkiye Kamu-Sen genel başkanı Koncuk istifa etti, siyasete girdi

Türkiye Kamu-Sen genel başkanı İsmail Koncuk, bugün sendikadaki genel başkanlık görevinden istifa etti. İyi Parti’ye katılan Koncuk’un, partinin hafta sonu yapılacak olağanüstü kongresinin ardından genel başkan yardımcısı olacağı tahmin ediliyor.

İstifa haberini sosyal medya hesabından duyuran İsmail Koncuk, “2011 Yılı Nisan ayından bu yana gurur ve şerefle yaptığım Türkiye Kamu Sen Genel Başkanlığından, 26 Mart 2018, bugün itibarıyla istifa etmiş bulunmaktayım. Bugüne kadar beni ve teşkilatımı destekleyen tüm gönüldaşlarıma saygı ve şükranlarımı sunuyorum. Hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

İyi Parti’ye katılan Koncuk’un, partinin hafta sonu yapılacak olağanüstü kongresinin ardından genel başkan yardımcısı olacağı tahmin ediliyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Temmuz 2017 verilerine göre Kamu-Sen'in 395 bin 250 üyesi bulunuyor. Türkiye Kamu-Sen 1992 yılında kurulmuştu.