Türkiye İşçi Partili yazar Ahmet Hamdi Dinler yaşamını yitirdi. Birinci TİP’te Zonguldak İl Örgütü yöneticisi olan Ahmet Hamdi Dinler, Sosyalist Türkiye Partisi ve Sosyalist İktidar Partisi’ne de üye olmuştu.

Eski Türkiye İşçi Partili, yazar Ahmet Hamdi Dinler yaşamını yitirdi. Birinci TİP’te Zonguldak İl Örgütü yöneticisi olan Dinler, aynı zamanda Zonguldak İl Örgütü’nün yayını olan “Sömürüye Karşı Yumruk” gazetesini çıkarmıştı. Birinci TİP’in sosyalist devrimci isimlerinden olan Dinler, 1986 yılında çıkmaya başlayan Gelenek dergisinde konuk yazar olarak yer aldı. Dinler, 1992 yılında kurulan Sosyalist Türkiye Partisi’nde GYK üyesi, Sosyal İktidar Partisi’nin de üyesi oldu. Dinler’in Gelenek Yayınları’ndan çıkan “TİP Tarihinden Kesitler” isimli bir kitabı bulunuyor. Ailesi Ahmet Hamdi Dinler'in 20 Ağustos Pazartesi günü Edirnekapı’daki Mihrimah Camii’ndeki öğle namazı sonrası Edirnekapı Şehitlik Mezarlığı’ndan uğurlanacağını duyurdu.