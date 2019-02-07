Türkiye ile ABD arasında Suriye'de ortak görev gücü kuruldu

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'nin Suriye'den çekilme sürecini koordine etmek üzere Türkiye ile ABD arasında ortak bir görev gücünün kurulduğunu söyledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, başta IŞİD Karşıtı Koalisyon Dışişleri Bakanları Toplantısı olmak üzere ABD başkenti Washington'daki temaslarının ardından basın toplantısı düzenledi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal'ın başkanlığındaki heyetinin dün ABD'ye geldiğini ifade eden Çavuşoğlu, "ABD'nin Suriye'den çekilme sürecini yakından takip etmek üzere bir görev gücü kuruldu. Bunu telefonda (ABD Dışişleri Bakanı Mike) Pompeo'ya bizzat teklif etmiştim o da bu teklifi olumlu buldu ve bu görev gücü sadece ABD'nin çekilme sürecine odaklanacak ve sık sık bir araya gelerek karşılıklı teklifleri değerlendirecek, yeni bilgilerle gelecek ve bu sürecin sorunsuz bir şekilde, koordineli bir şekilde gerçekleşmesi için bu mekanizmayı da devreye sokmuş olduk" dedi.

