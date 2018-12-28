Türkiye heyeti Rusya'ya gidiyor: Hava sahası pazarlığı yapılacak

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, MİT Başkanı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, yarın Rusya'ya giderek Suriye'deki yeni gelişmeleri konuşacak. Görüşmelerde Türkiye heyetinin Suriye hava sahasını kullanmayı talep edeceği öğrenildi.

ABD’nin Suriye’den çekilme kararı sonrası oluşan yeni durumu görüşmek için yarın Rusya’ya gidecek olan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, MİT Başkanı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın gündemindeki en önemli başlıkların “Rusya’nın pozisyonu ve Suriye hava sahasının kullanımı” olması bekleniyor.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Türkiye tarafının planları arasında, sınıra 300-350 kilometre uzaklıkta bulunan IŞİD unsurlarının vurulmasında hava sahası ile ABD’nin boşaltacağı bazı üslerin de kullanımının bulunduğu bildirildi. Türk tarafının yeni duruma ilişkin beraberinde götüreceği dosyalarda her türlü gelişmeye göre alınacak pozisyonlar, olası bir sonraki gelişmeye uygun senaryolar, sahadaki kuvvet dengesi ve risk analizleri bulunuyor.