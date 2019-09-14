Türkiye gazetesinin fetva yazarı buyurdu: Çalgı ile şarkı söylemek ve dinlemek haramdır

İlahiyatçı Osman Ünlü, Türkiye gazetesinde gelen soruları yanıtladığı köşesinde bugün 'Her türlü teganni, yani çalgı ile şarkı söylemek ve dinlemek haramdır' buyurdu. Osman Ünlü uzun süredir, fetva bolluğu çeken ülkemizin fetvacı köşe yazarı olarak görev yapıyor.

Türkiye gazetesi yazarı ilahiyatçı Osman Ünlü, “Her türlü oyunu oynamak” başlığıyla yayımlanan yazısında “Her türlü oyunu kumarsız olarak oynamanın, çalgılı şarkılar dinlemenin dinimiz açısından bir mahzuru var mıdır?” sorusuna yanıt verdi.

Ünlü, ‘Fetâvâ-yı Hindiyye’ isimli bir fetva kitabına referans vererek çalgı ile şarkı söylemenin ve dinlemenin “haram” olduğunu, kişinin ansızın şarkıyı işitmesi halinde oradan kaçarsa kendisine “günah yazılmayacağını” öne sürdü.

Ünlü’nün yazısında ilgili bölümü şu şekilde;

“Sual: Her türlü oyunu kumarsız olarak oynamanın, çalgılı şarkılar dinlemenin dinimiz açısından bir mahzuru var mıdır?

Cevap: Konu ile alakalı olarak Fetâvâ-yı Hindiyyede deniyor ki:​ ​Her türlü teganni, yani çalgı ile şarkı söylemek ve dinlemek haramdır. Ansızın işitir ve oradan kaçarsa günah olmaz. Günah olmayan şeyleri böyle olmayan seslerle dinlemek caiz olur. İlim, ahlak bulunan şiir yazmak, söylemek caizdir. Kur’ân-ı kerim okumaya, namaz kılmaya vakit bırakmayan her mubah iş mekruhtur. Tekkelerde ilâhiler okuyarak raks etmek, oynamak, dönmek haramdır. Bu tekkelere gitmek, oturmak da haramdır. Şimdi, dinden haberi olmayan fasıklar, böyle tarikatçılık yapıyorlar. Düğünlerde ve küçük çocuğu eğlendirmek için kadının def çalması caizdir. Günah şey söylemeden ve başkalarını güldürmek için olmayan mizah, latife söylemek caizdir. Kuvvetlenmek için güreşmek caizdir. Oyun ve eğlence için mekruhtur. Tavla, onaltı taş, iskambil, briç ve bilardo, bezik gibi oyunlar, kumarsız da olsalar, mala-yanidir. İlim öğrenmeye, namaz kılmaya mâni olan her şey haramdır.”