Türkiye gazetesi: İstanbul'da oyların yarısı yeniden sayılabilir

AKP'nin İstanbul'da tüm ilçelerdeki sonuca itiraz etmesinin ardından Türkiye gazetesi oyların yarısının yeniden sayılabileceğini ileri sürdü.

AKP, İstanbul'da tüm ilçelerde seçim sonuçlarına itiraz ederken, Türkiye gazetesi oyların yarısının yeniden sayılabileceğini ileri sürdü.

Gazetenin haberinde, "YSK, oyların yeniden sayımı, geçersiz oyların sayımı, itirazların tamamının reddedilmesi veya belli sandıklarla ilgili oyların yeniden sayımına karar verebilecek. Oyların yeniden sayılması kararı alınırsa, şu anda ağızları mühürlü bulunan oy torbalarının bulunduğu merkezlerde partilerin temsilcileri ve hakimlerin gözetiminde oy sayımı tekrar yapılacak. Çıkan sonuçlara artık herhangi bir itiraz yapılamayacak" denildi.