Türkiye enerji ithalatına bağımlılıkta 5'inci sırada

Türkiye, enerjide ithalata bağımlılıkta 39 Avrupa ülkesi içinde 5. sırada yer alıyor.

Türkiye, enerjide ithalata bağımlılıkta 39 Avrupa ülkesi içinde 5. sırada yer alıyor.

Avrupa İstatistik Ofisi'nin (Eurostat) verilerine göre, 28 Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkenin enerji ithalatı bağımlılığı ise yüzde 55 olurken, Türkiye'de bu oran yüzde 77 oldu.

Enerjide ithalata en fazla bağımlı ülke yüzde 103 ile Malta olurken, Malta'yı yüzde 96 ile Kıbrıs, yüzde 95 ile Lüksemburg ve yüzde 80 ile Portekiz takip ediyor.

Beşinci sırada olan Türkiye'yi ise yüzde 77'yle İtalya, yüzde 76 ile Litvanya, yüzde 75 ile Belçika ve yüzde 74 ile İspanya izliyor.

Norveç, enerji ithalatına bağımlılıkta yüzde -597 oranına sahip olarak, bağımlı olmayan tek ülke oldu.

SON SEKİZ YILDA BAĞIMLILIKTA ARTIŞ

Türkiye'nin 2007’de yüzde 74,1 olan bağımlılık oranı 2017’de yüzde 77,2’ye çıkarak son 10 yılda yüzde 4,1 artış yaşadı. Son 10 senede bağımlılık oranının en düşük olduğu sene yüzde 70,4 ile 2009 oldu.

Türkiye'nin son 8 senede bağımlılık oranı yüzde 9,7 yükseldi.