Türkiye, Cerablus'ta meslek yüksek okulu açıyor

Türkiye, Suriye'nin egemenlik haklarını ihlal ederek operasyon düzenlediği Cerablus'ta, meslek yüksek okulu açıyor.

Bugün tarihli Resmi Gazete'de, Cerablus'ta Meslek Yüksek Okulu açılmasına dair karar yayınlandı.

Kararda, Milli Eğitim Bakanlığının talebi üzerine, Bakanlar Kurulu tarafından ilgili kararın 30 Nisan 2018'de alındığı belirtildi. Okul, Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulacak.

Cerablus, Suriye'nin kuzeyinde, Suriye sınırları içinde yer alıyor.

Türkiye, Ağustos 2016'da ABD önderliğindeki koalisyon güçleri ve cihatçı çetelerle organize bir şekilde, Cerablus'a operasyon düzenlemiş, Suriye'nin egemenlik haklarını ihlal etmişti.

Öte yandan Nisan ayında binin üzerinde cihatçının, Şam’ın kuzeydoğusundaki Dumayr’ı Suriye hükümetiyle varılan anlaşma doğrultusunda terk ederek Cerablus’a gideceği bildirilmişti.