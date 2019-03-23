Türkiye birincileri atanamazken sadece bir bakanlığa sınavsız 36 memur almışlar

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in ‘sınavsız memur alımıyla’ ilgili soru önergesine yanıt veren Dışişleri Bakanı Mevlut Çavuşoğlu, bakanlıklarına son 5 yıl içinde 36 kişinin istisnai kadrodan sınavsız atama yapıldığını açıkladı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu tarafından yanıtlanması istemiyle verdiği yazılı soru önergesinde, “Bakanlığınız ve bakanlığınıza bağlı, ilgili kurum ve kuruluşlara son 5 yılda istisnai kadro aracılığıyla ve sınavsız olarak kaç kişi alınmıştır? Bakanlığınız ve bakanlığınıza bağlı, ilgili kurum ve kuruluşlara istisnai kadro aracılığıyla ve sınavsız olarak alınanlardan halen kaç tanesi aynı görevi yürütmektedir? Bakanlığınız ve bakanlığınıza bağlı, ilgili kurum ve kuruluşlara istisnai kadro aracılığıyla ve sınavsız olarak alınanlardan kaçı memur olarak atanmış ve başka birimlerde görevlendirilmiştir?” şeklindeki soruların yanıtlanmasını istedi.

Gürer’in önergesine yanıt veren Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren bakanlıklarına 30 istisnai atama yapıldığını, bunların 25’inin halen görevde olduğunu belirtti.

Bakan Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanlığına bağlı AB Başkanlığına ise aynı dönemde istisnai kadro aracılığıyla 6 kişinin göreve başladığını bunların sadece birinin halen görevde olduğunu ifade etti.

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer ise toplamda 36 kişinin istisnai kadrodan atama yapıldığı Dışişleri Bakanlığında ve AB Başkanlığında halen 26 kişinin görevde olduğunu, ataması yapılan 10 kişinin ise başka görevlere atandığının anlaşıldığını belirterek, “AB Başkanlığı 5 yılda 6 kişiyi sınavsız memur yapmış, bunlardan sadece 1’i görevde. Diğerleri başka görevlere atanmış. AB Başkanlığının bu memurlara ihtiyacı yok ise neden istisnai kadrodan alınmış, var ise neden bu kadar süre içinde başka görevlere atanmış? Buradan da anlaşılıyor ki, AB Başkanlığı sınavsız memur alımı için bir adres olmuş ve buraya ihtiyaç olmadığı halde sınavsız memur alımı yapılmış ve ihtiyaç olmadığı için de memuriyetleri onaylandıktan sonra başka görevlere atanmıştır. Sınavsız memur yapılması anlamına gelen bu uygulamaya sadece Dışişleri Bakanlığında değil, pek çok bakanlıkta rastlanmaktadır. Özel durum ve ihtiyaç halinde memur liyakatlı sınava tabi tutularak alınabilir ama bu durum keyfiliğe dönerse orada haksızlıklarda oluşur” dedi.