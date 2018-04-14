Türkiye Barış Komitesi: Suriye'ye saldırı provokasyon, hukuksuzluk

Türkiye Barış Komitesi, ABD ve ortakları tarafından Suriye'ye yapılan saldırıya ilişkin bir açıklama yaptı.

Açıklamada, "Bu saldırı uluslararası hukukun milyonuncu kere ayaklar altına alınmasıdır. Saldırının herhangi bir hukuksal dayanağı yoktur" denildi.

"SALDIRININ HUKUKSAL DAYANAĞI YOK"

Türkiye Barış Komitesi imzasıyla ve "Kahrolsun emperyalizm, kahrolsun savaş" başlığıyla yayımlanan açıklamanın tamamı şöyle:

Geçtiğimiz saatlerde ABD–Britanya–Fransa–İsrail koalisyonunun Suriye’ye düzenlediği saldırıyı lanetliyoruz.

Bu saldırı emperyalizmin savaş çıkarmak için nasıl aptalca mazeretlerle yetindiğini bir kez daha gösterdi. Şam hükümetinin kimyasal silah kullandığına ilişkin ortada herhangi bir kanıt yoktur. Şam hükümetinin cihatçı şebekeleri söküp attığı sırada kimyasal silah kullanıp kendi kendisini vurması için herhangi bir nedeni de yoktur.

Ne olduğu bellidir. Suriye’nin en azından önemli bir bölümünde Şam’ın otoritesini tesis etmesi savaşın sonunu yaklaştırdı. Zafer, yabancı güçlerin ve Şam’dan özerk hareketlerin kontrol alanını ve varlığını tartışmalı hale getirdi. Resmi ve meşru hükümetin ülkenin fiili denetimini ve güvenliğini sağlar hale geldiği koşullarda Batı emperyalizmi, Ortadoğu gericiliği, her tür işgalcilik ve ayrılıkçılık zemin kaybedecekti. Batı bunu, barışın ve ülke bütünlüğünün geri dönmesini kabullenemiyor. ABD’nin tek bildiği kan dökerek yarattığı kaostan rant toplamaktır.

Bu saldırı uluslararası hukukun milyonuncu kere ayaklar altına alınmasıdır. Saldırının herhangi bir hukuksal dayanağı yoktur.

Bu saldırı ABD’nin dünya egemenliğini, ABD içinde de en militarist tekelci sermaye çevrelerinin belirleyiciliğini sürdürmek için savaşa nasıl da ihtiyaç duyduklarının kanıtıdır.

Bu saldırı büyük bir provokasyondur. Bombardımanın saldırganların yanına kâr kalma olasılığı bulunmamaktadır. Bombalar yeni bombaları tetikleyecektir.

Türkiye Barış Komitesi savaşa karşı Suriye’nin yurtsever halkıyla, direniş ve barış güçleriyle dayanışma içinde olduğunu ilan etmektedir.

Emperyalist koalisyon bir kez daha Suriye hakkında bütünüyle yanlış bir yargıdan yola çıkmıştır. Şeriatçı çeteler marifetiyle Suriye’nin teslim alınabileceğini veya paramparça edileceğini zanneden herkesin yanıldığı, yıllar süren savaşla açığa çıkmıştı. Suriye halkı ülkesine ve laisizme sahip çıkarak yurtsever bir direniş sergiledi. Bu direniş kırılamayacaktır.

AKP hükümeti 2011’de şeriatçı cihat çetelerinin hamisi rolünü üstlenmiş, işgal heveslerine kapılmıştı. Bu uğurda insanlığa karşı suçlara, savaş suçlarına imza atmaktan çekinmeyen AKP istismar etmeyi sürdürdüğü büyük mülteci akınlarının, insani trajedinin de önde gelen sorumlularındandır. Savaş kışkırtıcılığı için bir süredir Esat karşıtlığı yetersiz kalmış ve AKP Kürt düşmanlığına ve anti-Amerikan bir demagojiye sarılmıştır. Şimdi anti-Amerikancı geçinen AKP İncirlik üssünün saldırılarda kullanılmasına izin vermekte ve sırıtarak, ortaya çıkacak yeni koşulları beklemektedir. Son saldırının memnuniyetle karşılandığının açıklanması, bunun en açık göstergesidir.

AKP, ÖSO denen şeriatçı paralı asker topluluklarıyla birlikte, ülkemizi Suriye’de işgalci durumuna düşürmüştür. Afrin’in ülkemizin güvenliğiyle ilişkisi yoktur. Suriye’de Türkiye askerinin bulundurulması AKP’nin emperyalist paylaşıma ortak olma çabasından başka anlam taşımamaktadır. Savaşın yeni kazandığı boyut bu çabaların, aynı zamanda büyük bir stratejik hata olduğunu gösteriyor. AKP, son bombardımanı Suriye’deki askeri varlığı için yeni bir gerekçe olarak kullanmak isteyecektir. Oysa TSK Suriye’nin kuzeyinde tam bir bataklığın içindedir.

Türkiye Barış Komitesi, yurt dışındaki TSK birliklerinin derhal geri çekilmesi için çağrı yapmaktadır.

Ülkemizin üsler, hava sahası gibi herhangi bir olanağının bu emperyalist saldırıda kullandırılması affedilmez bir hata ve suçtur.

Türkiye Barış Komitesi bütün barış güçlerini, ülkemizde savaştan en büyük zararı görecek olan emekçi halkımızı, işçi sınıfını, barış yanlısı yurttaşlarımızı, ülkemize sığınmış bulunan Suriyeli kardeşlerimizi emperyalist saldırı karşısında tutum almaya çağırmaktadır.