Türkiye Bankalar Birliği'nden 'Standard&Poor’s' açıklaması

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard&Poor’s'un Türkiye bankacılık sektörü ile ilgili açıklamalarının temelsiz olduğunu ileri sürdü.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard &Poor’s'un dün yaptığı "Finansal istikrar riskleri Türk bankalarının varlık kalitesini bozabilir" açıklamasına Türkiye Bankalar Birliği'nden (TBB) yanıt geldi.

"Türkiye Bankalar Birliği, Şirketin açıklamalarının en kötü varsayımlara dayalı senaryoların ürünü olması nedeniyle temelsiz olduğu, son dönemdeki toparlanmayı dikkate almadığı, Türkiye’nin kendine has özelliklerini ve gücünü, bankacılık sektörünün tecrübesini ve reel sektörün dinamizmini yansıtmadığı görüşündedir" denilen TBB açıklamasında, "Bankacılık sektörümüz güçlü ve sağlıklı bir yapıdadır. Beklenmedik risklere dayanabilecek donanıma ve bunları yönetebilecek tecrübeye sahiptir. Sektör ihtiyatlı bir yaklaşımla muhtemel riskler için yeterli kredi karşılıklarını ayırmıştır. Yakın dönemde yaşanan çok sayıda ve yüksek şiddetli şoklara dayanmış ve ekonomik faaliyeti finanse etmiştir. Ekonomimizin performansındaki toparlanmanın da olumlu etkisiyle ekonomiye olan desteğini sürdürmeye devam edecektir" ifadeleri kullanıldı.