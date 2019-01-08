‘Türkiye ABD’den Suriye’deki üsleri isteyecek’

Türkiye'nin, Suriye'den çekilme kararının ardından 'koordinasyon' görüşmeleri için Ankara'ya gelen ABD'li heyetten bölgedeki üslerini talep edeceği ileri sürüldü.

Türkiye’nin bugün Ankara’da ABD’li heyetle yapacağı görüşmelerde Suriye’deki üsleri kullanmayı talep edeceği bildirildi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, IŞİD’le Mücadele Özel Temsilcisi James Jeffrey ve ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford bugün Ankara’da görüşmelere başladı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da heyetle görüşmesi bekleniyor.

ABD’nin Suriye’den çekilmesinin ardından Suriye planları üzerine kurulan pazarlık masasında, Ankara’nın ABD’den bölgedeki 22 üssünü ya yok etmesini ya da kendisine verilmesini talep edeceği belirtildi.

Hürriyet yazarı Hande Fırat, ABD'nin Suriye'den çekilmesi konusunda Ankara'nın tespitinin Pentagon’un halihazırda çekilmeye isteksiz olduğu ve Trump’ı vazgeçirmeye çalıştığı olduğunu yazdı. Fırat, Ankara’nın görüşmelerde ABD’li heyetten Suriye’deki büyüklü küçüklü 22 ABD üssünü kendisine devretmesini ya da yok etmesini isteyeceğini yazdı.

Ankara’nın görüşmelerde ABD’ye üç başlıkta taleplerini ileteceğini yazan Fırat, bunlardan birinin YPG konusu olduğunu belirterek ABD'ye “Türkiye’nin Suriye Kürtleri ile sorunu yok, Türkiye’nin sorunu ve mücadelesi terör örgütleri ile. ABD’nin artık müttefikini, yani Türkiye’yi de hedef alan terör örgütü YPG ile angajmanını bitirmesi gerekiyor” denileceğini yazdı.

YPG’ye verilen silahların akıbetinin bir kez daha masaya getirileceğini kaydeden Fırat, kritik başlığın ABD’nin bölgede bulunan büyüklü küçüklü 22 üssü olduğunu belirterek “ABD bunları bir şekilde yok etmez ise Ankara’nın kırmızı çizgisi bu üslere YPG’nin yerleşmesi. ‘YPG’ye verilmesi asla kabul edilemez’ diyen kaynaklar, askerlerle yapılacak görüşmede Türkiye’nin bu üsleri isteyeceğini belirtti. Edindiğim bilgiye göre DEAŞ ile mücadele çerçevesinde de üslerin kullanılacağı belirtilecek” diye yazdı.

‘TAMPON BÖLGE ÖNERİSİ GELMEDİ’

ABD’nin Türkiye’ye sınır güvenliği için belli bir derinlikte tampon bölge önerdiği iddiasını hatırlatan Fırat, kaynaklarının henüz böyle bir öneri gelmediğini söylediğini ancak gelirse detaylarını sahada görmek gerektiğini dile getirdiklerini yazdı. Ankara’nın, “sınır boyu güvenliği için belli bir derinlikte bölgenin güvenli hale getirilmesi, yani terör unsurlarından arındırılması ve Türkiye’nin o alanda askeri hakimiyeti önerisine” kapıyı kapatmadığı da ifade edildi.