Türkiye ABD yaptırımlarına uyuyor: İran'dan petrol alımı sonlandırıldı

ABD'nin 2 Mayıs'tan itibaren Türkiye dahil 8 ülkenin İran yaptırımları muafiyetini kaldırmasının ardından, Türkiye'nin bu ülkeden petrol alımını tamamen durdurduğu iddia edildi.

Refinitiv'in sağladığı petrol tankeri rota takip verilerine göre, ABD'nin yaptırım muafiyetini kaldırdığı Mayıs ayı başından bu yana Türk limanlarına İran petrolü taşıyan herhangi bir tanker yanaşmadı.

İran ile 2015 yılında yaptığı nükleer anlaşmadan geçen yıl çekilen ve Tahran'ın petrol ihracatını azaltacak yaptırımları tekrar başlatan ABD, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu İran'dan petrol ithal eden sekiz ülkeye yaptırımlardan altı ay süreyle muafiyet tanımıştı. ABD, Kasım'da başlattığı muafiyetin süresi 1 Mayıs'ta dolduktan sonra hiçbir ülkeye muafiyeti yenilemedi.

'TAM UYUM SAĞLAMA' SÖZÜ

Reuters'tan Can Sezer'in haberine göre konu hakkındaki görüşmelere yakın bir kaynak, Türkiye'nin ithal ettiği petrolün neredeyse tamamını kullanan Tüpraş'ın Washington'dan muafiyeti uzatmasını talep ettiğini, ancak Türkiye'ye muafiyet tanınmayınca "yaptırımlara tam uyum sağlayacağını belirttiğini" ifade etti.

Habere göre petrol taşıyan tankerlerin rotalarından oluşturulan veriler Türkiye'nin İran'dan petrol alımını Mart başından itibaren azalttığına işaret ederken, analistler, İran'dan alınan tüm petrolün Mayıs itibarıyla Irak, Rusya ve Kazakistan gibi alternatif kaynaklardan sağlandığını ifade ettiler.

Refinitiv petrol analisti İhsan el-Hak, bu ay içinde Türkiye'ye geleceğini bildiren 20 tankerden sadece birinin İran'dan 130.000 ton petrol yüklediğini, ancak bu tankerin Akdeniz'in doğusunda Türkiye'ye yaklaştığı sırada yön değiştirdiğini ve izleme cihazını kapattığını bildirdi. Analistler, uydu fotoğraflarına atıfta bulunarak tankerin büyük ihtimalle petrolü Suriye'nin Banyas limanına boşalttığını ifade ettiler.