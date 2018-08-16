Türkiye, ABD tahvillerini elinden çıkarıyor

Türkiye ile ABD arasında siyasi taraftaki gelişme ekonomik alana da yansırken, Türkiye bir zamandır elindeki ABD tahvilleri portföyünü azaltıyor. ABD Hazine Bakanlığı'nın verilerine göre, yılın ilk altı ayında Türkiye'nin ABD tahvil pozisyonu yüzde 42 düştü.

Türkiye'nin ABD tahvili pozisyonu bu yılın ilk altı ayında yüzde 42 düşüş kaydetti.

ABD Hazine Bakanlığı'nın Çarşamba günkü açıklamasına göre Türkiye'nin portföyündeki ABD tahvillerinin değeri haziranda 28,8 milyar dolara geriledi.

RUSYA YAKIN ZAMANDA TAHVİLLERİ ELDEN ÇIKARMIŞTI

ABD Hazinesi 30 milyar doları aşan değerde ABD tahviline sahip ülkeleri "başlıca portföy sahipleri" listesinde değerlendiriyor.

Daha önce bu listede ilk 10'da yer alan Rusya da yakın zamanda ABD tahvil portföyünü 30 milyar doların altına çekmişti.

ABD Hazinesi'nin verilerine göre Rusya'nın ABD tahvil pozisyonu Haziran'da 10 yıldan uzun süredir görülen en düşük seviye olan 14,9 milyar dolara indi.

EN FAZLA ABD TAHVİLİ ÇİN'DE

Dünyada elinde en fazla ABD tahvili bulunduran Çin'in pozisyonu da 4,4 milyar dolar düşüşle 1,18 trilyon dolara indi. İkinci sıradaki Japonya'nın pozisyonu 6 yılın en düşük seviyesi olan 1,03 trilyon dolara geriledi.

ABD tahvillerinde yabancı sahipliği Haziran itibariyle toplamda 6.21 trilyon dolar ile neredeyse değişim göstermedi.

ABD tahvillerinde pozisyonunu artıran ülkeler İngiltere, Lüksemburg, Singapur, Cayman Adaları, Güney Kore, Belçika ve İtalya oldu.

HAKAN ATİLLA DAVASINDA BAŞLAMIŞTI

Türkiye, ABD tahvillerini elden çıkartmaya Hakan Atilla davası sırasında başlamıştı.

Atilla davası Halkbank'a ve Türkiye'ye olası yaptırımları gündeme getirmişti.