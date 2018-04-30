Türkiye 1 Mayıs'a gidiyor

1 Mayıs'a 24 Haziran seçimlerinin damga vurması bekleniyor. Erdoğan, OHAL döneminde grevleri engellemekle övünürken, 1 Mayıs'a katılacak işçiler 'Siyasette biz de varız' mesajı vermeye hazırlanıyor.





24 Haziran seçimleri yaklaşıyor. Düzen siyasetinin ittifak girişimleri, Erdoğan ve AKP’lilerin Abdullah Gül’le yaşadığı ‘kırgınlık’, CHP’nin Erdoğan’ı çıldırtacağı söylenen adayının bir türlü belirlenememesi ve adaletsizliklerle dolu baskın seçimler yaklaştıkça umutlarını sandığa gömen milyonlar… Türkiye bütün bunların gölgesinde 1 Mayıs’a gidiyor.

Emekçiler 1 Mayıs’ta sözlerini söyleyecek, “siyasette biz de varız” diyecekler. Çünkü siyasetin patronların çıkarlarına terk edilmesinin faturasını en çok işçiler ödedi.

ERDOĞAN İŞÇİ DÜŞMANLIĞIYLA ÖVÜNÜYOR

Erdoğan OHAL döneminde grev yaptırmamakla övünürken düzen muhalefetinden hiçbir partinin itiraz etmemesi dikkat çekiciydi. Aynı Erdoğan, 1 Mayıs mesajı yayınladı, “İşçi ve emekçi kardeşlerimizle sonuna kadar kol kola, omuz omuza yürüyeceğiz” ifadelerini kullandı.

İktidarın işçi düşmanlığı ve OHAL’in emekçilere çıkardığı fatura, Meclis’teki partilerin gündeminde değil. 1 Mayıs meydanlarında işçiler, OHAL’in ve Türkiye’nin girdiği siyasi atmosferin kendileri için ne anlama geldiğini anlatacaklar ve mücadele kararlılıklarını ortaya koyacaklar.

Türkiye’nin dört bir yanında, irili ufaklı eylemlerle patron zorbalığına direnen işçiler de, meydanlarda bir araya gelecekler. “Bu ülke patronlardan ibaret değil” demenin tek bir güne sıkışmaması gerektiğini, emekçilerin örgütlenmesi gerektiğini haykıracaklar.

İSTANBUL’DA MALTEPE MEYDANI’NA​

Her sene nerede kutlanacağı tartışma konusu olan ve iktidarın meydan okumalarına sahne olan İstanbul 1 Mayıs’ı, bu sene Maltepe meydanında olacak. Ankara, İzmir, Mersin ve Eskişehir’in dışında, Antalya’dan Samsun’a Artvin’den ve Çanakkale’ye, kitlesel 1 Mayıs kutlamaları gerçekleştirilecek.

1 Mayıs çalışmalarını “Halk ayağa kalkıyor” sloganıyla yürüten Türkiye Komünist Partisi de 9 noktada 1 Mayıs’a katılacak.

1 Mayıs’a 24 Haziran seçimlerinin damga vurması bekleniyor. Seçimlere kadar geçecek sürede patron partilerinin işçilere vaatlerde bulunması muhtemel. Öte yandan bu partilerin TÜSİAD ve patron kulüplerine kendilerini beğendirmeye daha çok öncelik vermesi beklenebilir.

1 Mayıs buluşmalarında verilecek mesaj, işçilerin bu tabloda nasıl pozisyon alacağını da gözler önüne serecek.