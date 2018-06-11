Türkeş’ten Bahçeli’ye: Elleri titreyerek bağırıyor

AKP Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş, Bahçeli'nin 'AKP'li milletvekillerini uyarıyorum' sözlerine tepki gösterdi.

AKP Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş FOX TV’den İsmail Küçükkaya’nın programına konuk oldu.

“Tahminlerde ben pek iyi değilim. Seçim bugün olsa diye soruyorlar. Ama seçim bugün olmuyor, 2 hafta sonra olacak. Dışarıda ne olacak, Türkye’de ne olacak? Bunları nihai görmek lazım ama net olduğunu da düşünmüyorum. Seçim ikinci tura kalabilir. Ancak kalırsa da ben sonucun değişeceğini düşünmüyorum" diyen Türkeş, "Kamuoyu yoklamalarının genel ortalamasını alınca ya birinci ya ikinci turda Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan seçiliyor. Burada bir sıkıntı yok. Bu ittifaklar parçalı bir Meclis yapısı ortaya çıkaracak. Sayın Erdoğan’ın arkasında Meclis desteği olmaz ise, ilk dönemdeki yönetim sisteminde sıkıntılar olabilir" ifadelerini kullandı.

“Saygıdeğer Bahçeli ben bu konulara değinince kendileri ile ilgili kötüleme yapıyorum sanıyor. Ben Cumhur İttifakı’nı en çok destekleyenlerden birisiyim. Ben AK Parti ile koalisyon kurulsun dediğimde partimden dışlandım. Sonrada seçim hükümetinde Bakanlık kabul edince partimden ihraç edildim. Bugün MHP ile AK Parti bir seçim ittifakı yapıyorsa bunun adı da Cumhur İttifakı ise mükemmel bir şey. Bunu kötülemek benim karşımda olan kişilerin işidir. Bu kapının açılmasını ben istedim" diyerek eski Genel Başkanı Bahçeli'ye yüklenen Türkeş, Bahçeli’nin AKP’li vekilleri uyarıyorum açıklamasına ilişkin ise şöyle konuştu: