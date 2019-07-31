Türkçülük başa bela: 622 deselerdi şimdi rahat edeceklerdi

AYM’nin barış bildirisine imza atan akademisyenlerle ilgili kararının ardından başlatılan ‘Anayasa Mahkemesi terörü meşrulaştıramaz’ başlıklı imza kampanyası fiyaskosu sürüyor. Bugün imzacılar arasında gösterilen Doç. Dr. Alev Erarslan Göçer'in de imzasının sehven kullanıldığını duyurmasının ardından Selçukluların Anadolu'ya girişine atfen belirlenen 1071 sayısı 1065'e düşmüş oldu.

“Bu suça ortak olmayacağız” bildirisine imza atan akademisyenlere karşı 1071 imzayla yayımlanan bildiride sahte imza krizi devam ediyor.

“Anayasa Mahkemesi terörü meşrulaştıramaz” başlıklı bildiride imzacılar arasında gösterilen Doç. Dr. Alev Erarslan Göçer de imzasının sehven atıldığını duyurdu. İstanbul Aydın Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi’nde öğretim görevlisi olan Göçer, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şunları söyledi; “Kamuoyunda ‘1071 Akademisyen’ olarak bilinen bildiriyle ilgili olarak rektörlük tarafından gönderilen ‘AYM Terörü Meşrulaştıramaz’ başlıklı mailde çoklu seçenek içeren bir imza sayfası ile karşılaşacağım düşüncesi ile ilgili linki tıklamam sonucu adım imzaya düşmüştür. Tamamen iradem dışında, teknik/sistemsel nedenlerden kaynaklı SEHVEN atılmış imzamı geri çekme talebime ilişkin düzenlediğim dilekçe tarafımca rektörlüğe iletilmiştir”

Böylelikle Selçukluların Anadolu'ya girişine atfen belirlenen 1071 sayısı 1065'e düşmüş oldu.