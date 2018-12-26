Turkcell'den gelen tepkiler sonrası kısmi geri adım

Turkcell mobil internet paketini başka cihazlarla paylaşanlara ek ücret getiren düzenlemesinden kısmi geri adım attı.

Turkcell, hotspot yoluyla mobil veri paylaşımı yapan kullanıcılardan ek olarak 9 lira alacağı haberi sonrası kısmi geri adım attı. Açıklamada, kullanıcılardan "Hızlı Giriş" teknolojisi üzerinden giriş yapmaları halinde, herhangi bir ücret talep edilmeyeceği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu amaçla mobil uygulama ve web sitelerine yapılan üye girişlerini sadece telefon numarası kullanarak daha hızlı ve güvenli hale getiren 'Hızlı Giriş' teknolojisi üzerinden hotspot yapma özelliği sayesinde, müşterilerimiz güvenli bir şekilde kişisel internetlerini paylaşmaya devam edebilecekler. Bunun için müşterilerin internetlerini paylaşırken açılacak sayfaya 'Hızlı Giriş' teknolojisi üzerinden giriş yapmaları yeterli olacak. Bu şekilde giriş yapacak müşterilerimiz paketlerindeki interneti hiçbir ücret ödemeden, herhangi bir cihaz sınırı olmadan güvenli bir şekilde paylaşabilecekler.

Hotspot ile farklı cihazlarla yaptıkları internet paylaşımı sonucu tarifelerindeki internetin tüketimini takip ve kontrol edemeyen, bunun sonucu olarak beklemedikleri fatura bedelleriyle karşılaşan müşterilerimiz de bulunuyor. Bu müşterilerimizin sorununu gidermek amacıyla 'Hızlı Giriş' üzerinden giriş yapılmadan başka cihazlarla internet paylaşımı yapıldığında dünyadaki çeşitli internet paylaşım modellerindeki örneklerde görüldüğü gibi, aylık 9 TL'ye mevcut tarifesindeki internetine ek olarak 2 GB'lık paylaşımlı internet paketi devreye girecek. Bu 2 GB'lık ek paketin kullanım durumu Hesabım uygulaması üzerinden takip edilebilecek. Ayrıca bu müşterilerimiz, 30 günlük süre içerisinde 2 GB'lık paylaşım internetleri sona erdikten sonra ek ücret ödemeden tarifelerindeki interneti paylaşmaya devam edebilecekler.