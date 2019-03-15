Turkcell Genel Müdürü istifa etti

Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu istifa etti. Terzioğlu istifasının gerekçesine dair bir açıklama yapmazken, şirketten KAP’a yapılan açıklamada Terzioğlu’nun yerine Murat Erkan'ın vekaleten atandığı açıklandı.