Turkcell Genel Müdürü istifa etti

Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu istifa etti.
Turkcell’den Kamu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, Terzioğlu’nun 15 Mart 2019 tarihinden geçerli olmak üzere görevinden ayrılma kararı aldığı belirtildi.
Açıklamada Terzioğlu’nun yerine Turkcell Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Murat Erkan’ın vekaleten atanmasına karar verildiği kaydedildi.
Nisan 2015’ten beri Turkcell Genel Müdürü olan Terzioğlu’nun istifa gerekçesine ilişkinse kendisinden ya da şirketten bir açıklama yapılmadı.