Turkcell de yeni fiyat tarifesini açıkladı: Tepki büyük

Türk Telekom’un ardından, Turkcell Superonline da limitsiz (AKK’siz) internet paketlerinin yeni fiyatlarını duyurdu. Buna göre Superonline’da taahhütlü fiyatlar 15 Mbps için 79.90 TL’den başlarken, 100 Mbps hızında ise 199.90 TL oldu. Aynı paketlerin taahhütsüz kullanılması durumunda ise aylık internet maliyeti 449 TL’ye kadar çıkıyor. Türk Telekom'un açıkladığı yüksek fiyat tarifesinin bir benzerini açıklayan Turkcell de yurttaşların tepkisini çekti.

Türkiye’de 1 Ocak 2019’dan itibaren sabit internet kullanımında kalkacak olan Adil Kullanım Kotası (AKK) uygulamasına yönelik olarak limitsiz internet tarifelerini açıklayan operatörlere bir yenisi daha eklendi.

Habertürk’ten Necdet Çalışkan’ın haberine göre Türk Telekom’un ardından Turkcell Superonline da limitsiz internet paketlerinin fiyatlarını açıkladı. Buna göre “Turkcell Fiber Limitsiz İnternete Giriş Kampanyası” kapsamında 12 ay taahhütlü ​15 Mbps hızında internet paketinin aylık fiyatı 79.90 TL olarak duyuruldu. Aynı paketin taahhütsüz tarife fiyatı ise 169 TL oldu. 25 Mbps hızındaki "Süper Paket" için ise bu fiyatlar sırasıyla, 89.90 TL (12 ay taahhütlü) ve 229 TL (taahhütsüz, tarife fiyatı) olarak belirlendi.

Turkcell Superonline’ın 25 Aralık 2018 – 30 Haziran 2019 tarihleri arasında geçerli olacak olan yeni tarife kampanyalarına göre limitsiz (AKK sınırı olmayan) paketlerindeki taahhütlü fiyatlar, 35 Mbps hız için 99.90 TL, 50 Mbps hız için 129.90 TL ve 100 Mbps hız için ise 199.90 TL olarak belirlendi.

Aynı paketlerin taahhütsüz kullanılması durumunda ise fiyatlar 449 TL’ye kadar çıkıyor. “Platin Paket” adıyla duyurulan yeni tarifelerde, AKK’siz ve taahhütsüz internet seçenekleri, 35 Mbps hız 289 TL, 50 Mbps hız için 339 TL ve 100 Mbps hız için ise 449 TL olarak belirlendi.