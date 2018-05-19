Turkcell, 19 Mayıs mesajında Atatürk'e yer vermedi!

Turkcell gazetelere verdiği kutlama ilanında, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı isminden 'Atatürk'ü Anma' bölümünü çıkardı.

Turkcell gazetelere verdiği kutlama mesajında, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı isminden 'Atatürk'ü Anma' bölümünü çıkardı.

İlanda, "Türk gençliğinin ve Türk sporunun bayramı kutlu olsun! Gençliğimiz için tüm Türkiye'de spor seferberliği başlatıyoruz. Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi'yle Ne de olsa her şey Türk sporu için. #Turksporu" ifadelerinin kullanılması üzerine sosyal medyadan Turkcell'e tepkiler geldi.

TBMM Başkanı İsmail Kahraman da 19 Mayıs’ı anlatırken, “Samsun’dan çıkan heyet” ifadelerini kullanarak, Atatürk'e yer vermedi.

Pek çok belediyenin de afişlerde "Atatürk'ü Anma" bölümünü kullanmadığı aktarıldı.